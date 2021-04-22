В Кремле не стали оценивать вчерашние несогласованные акции
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастник несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального держит смартфон с фотографией А. Навального на площади Ленина в Новосибирске
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Кремле не видят повода для оценки вчерашних незаконных акций, считают это делом органов внутренних дел, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
"Не видим здесь поводов для нашей оценки, это скорее тема для оценки органов охраны правопорядка, внутренних дел. Мне неизвестно о том, что где-то акции проводились в законном режиме, они были скорее незаконные, ибо они не были согласованы. В остальном - это дело органов внутренних дел. Кончено же, главное событие вчера - это было послание президента Федеральному Собранию", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают прошедшие в среду вечером в ряде городов РФ несогласованные акции.
Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Песков ранее заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.