https://ria.ru/20210422/kreml-1729438828.html

В Кремле не стали оценивать вчерашние несогласованные акции

В Кремле не стали оценивать вчерашние несогласованные акции

В Кремле не видят повода для оценки вчерашних незаконных акций, считают это делом органов внутренних дел, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:35

2021-04-22T12:35

2021-04-22T12:35

россия

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Кремле не видят повода для оценки вчерашних незаконных акций, считают это делом органов внутренних дел, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков."Не видим здесь поводов для нашей оценки, это скорее тема для оценки органов охраны правопорядка, внутренних дел. Мне неизвестно о том, что где-то акции проводились в законном режиме, они были скорее незаконные, ибо они не были согласованы. В остальном - это дело органов внутренних дел. Кончено же, главное событие вчера - это было послание президента Федеральному Собранию", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают прошедшие в среду вечером в ряде городов РФ несогласованные акции.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Песков ранее заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210422/arest-1729435449.html

россия

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россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков