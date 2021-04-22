https://ria.ru/20210422/koronavirus-1729484561.html
Ученые объяснили, почему коронавирус быстро размножается в организме
Ученые объяснили, почему коронавирус быстро размножается в организме
Ученые открыли уникальный молекулярный механизм, которые используют для размножения в инфицированных клетках вирусы SARS-CoV и SARS-CoV-2 и не используют другие РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:03
2021-04-22T16:03
2021-04-22T16:46
наука
коронавирус sars
коронавирус covid-19
коронавирусы
биология
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германия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ученые открыли уникальный молекулярный механизм, которые используют для размножения в инфицированных клетках вирусы SARS-CoV и SARS-CoV-2 и не используют другие коронавирусы. По мнению авторов, именно этим объясняется высокая патогенность вирусов SARS. Результаты исследования опубликованы в журнале EMBO Journal.Коронавирусы, вызывающие безобидную простуду у людей, открыли более 50 лет назад, но SARS-CoV, появившийся в 2002 году, стал первым коронавирусом, провоцирующим тяжелую пневмонию. Вирус SARS-CoV-2 оказался еще более агрессивным. Сравнив геномы РНК простых коронавирусов человека и вирусов семейства SARS, ученые обнаружили в геноме последних особую область, которую они назвали "уникальным доменом SARS" (SUD). Немецкие вирусологи из Университетов Любека и Людвига-Максимилиана в Мюнхене вместе с коллегами из Китая и Швейцарии установили, что именно эта область генома и ее белковые продукты ответственны за необычайную патогенность вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. Авторы выяснили, что в инфицированных клетках белки SUD взаимодействуют с человеческим белком Paip-1, образуя комплекс, который затем участвует в синтезе вирусных белков. Вместе с Paip-1 и другими белками в клетках человека, SUD связывается с рибосомами — молекулярными машинами, отвечающими за синтез белка в клетках. Это приводит к усилению продукции всех видов белков — как белков клетки-хозяина, так и белков вируса.Однако в клетках, инфицированных коронавирусом, молекулы информационной РНК, кодирующие белки-хозяева, избирательно разрушаются вирусным белком Nsp1. В результате этого сложного процесса инфицированная клетка производит преимущественно вирусные белки. Таким образом коронавирус, по сути, перепрограммирует белки клеток-хозяев и заставляет их работать на себя. Это многократно усиливает репликацию — процесс образования новых копий вируса."Изучение такого рода взаимодействий между белками коронавируса и белками инфицированной клетки человека помогает нам понять, как вирусы изменяют ключевые функции клетки в свою пользу", — приводятся в пресс-релизе Университета Людвига-Максимилиана слова руководителя исследования доктора Альбрехта фон Брюнна (Albrecht von Brunn), сотрудника Немецкого центра инфекционных исследований в Мюнхене.Исследователи из лаборатории Альбрехта фон Брунна открыли взаимодействие между белками SUD и Paip-1, а ученые из Университета Любека под руководством Рольфа Хильгенфельда (Rolf Hilgenfeld) построили трехмерную модель белка SUD. Затем, объединившись, авторы воссоздали кристаллическую структуру комплекса, образованного SUD и Paip-1, и изучили ее с помощью метода рентгеновской кристаллографии.
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коронавирус sars, коронавирус covid-19, коронавирусы, биология, здоровье, германия
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Ученые открыли уникальный молекулярный механизм, которые используют для размножения в инфицированных клетках вирусы SARS-CoV и SARS-CoV-2 и не используют другие коронавирусы. По мнению авторов, именно этим объясняется высокая патогенность вирусов SARS. Результаты исследования опубликованы
в журнале EMBO Journal.
Коронавирусы, вызывающие безобидную простуду у людей, открыли более 50 лет назад, но SARS-CoV, появившийся в 2002 году, стал первым коронавирусом, провоцирующим тяжелую пневмонию. Вирус SARS-CoV-2 оказался еще более агрессивным. Сравнив геномы РНК простых коронавирусов человека и вирусов семейства SARS, ученые обнаружили в геноме последних особую область, которую они назвали "уникальным доменом SARS" (SUD).
Немецкие вирусологи из Университетов Любека
и Людвига-Максимилиана в Мюнхене
вместе с коллегами из Китая и Швейцарии
установили, что именно эта область генома и ее белковые продукты ответственны за необычайную патогенность вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
Авторы выяснили, что в инфицированных клетках белки SUD взаимодействуют с человеческим белком Paip-1, образуя комплекс, который затем участвует в синтезе вирусных белков. Вместе с Paip-1 и другими белками в клетках человека, SUD связывается с рибосомами — молекулярными машинами, отвечающими за синтез белка в клетках. Это приводит к усилению продукции всех видов белков — как белков клетки-хозяина, так и белков вируса.
Однако в клетках, инфицированных коронавирусом, молекулы информационной РНК, кодирующие белки-хозяева, избирательно разрушаются вирусным белком Nsp1. В результате этого сложного процесса инфицированная клетка производит преимущественно вирусные белки. Таким образом коронавирус, по сути, перепрограммирует белки клеток-хозяев и заставляет их работать на себя. Это многократно усиливает репликацию — процесс образования новых копий вируса.
"Изучение такого рода взаимодействий между белками коронавируса и белками инфицированной клетки человека помогает нам понять, как вирусы изменяют ключевые функции клетки в свою пользу", — приводятся в пресс-релизе Университета Людвига-Максимилиана слова руководителя исследования доктора Альбрехта фон Брюнна (Albrecht von Brunn), сотрудника Немецкого центра инфекционных исследований в Мюнхене.
Исследователи из лаборатории Альбрехта фон Брунна открыли взаимодействие между белками SUD и Paip-1, а ученые из Университета Любека под руководством Рольфа Хильгенфельда (Rolf Hilgenfeld) построили трехмерную модель белка SUD. Затем, объединившись, авторы воссоздали кристаллическую структуру комплекса, образованного SUD и Paip-1, и изучили ее с помощью метода рентгеновской кристаллографии.