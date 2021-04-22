https://ria.ru/20210422/koronavirus-1729425056.html

В Москве выявили 2704 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 2704 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве – 2704, Санкт-Петербурге – 682, Подмосковье – 590, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:34

2021-04-22T11:34

2021-04-22T11:34

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070381_0:99:3200:1899_1920x0_80_0_0_79f98fde09ca4db1d978d5ee632bd5d6.jpg

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве – 2704, Санкт-Петербурге – 682, Подмосковье – 590, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва – 2704, 2. Санкт-Петербург – 682, 3. Московская область – 590", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области – по одному.

россия

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область