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В Москве выявили 2704 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 2704 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве – 2704, Санкт-Петербурге – 682, Подмосковье – 590, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:34
2021-04-22T11:34
2021-04-22T11:34
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве – 2704, Санкт-Петербурге – 682, Подмосковье – 590, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва – 2704, 2. Санкт-Петербург – 682, 3. Московская область – 590", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области – по одному.
россия
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
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россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область