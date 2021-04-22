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В России за сутки умерли 397 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 397 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 397 смертей с COVID-19, за все время - 107 103, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:32
2021-04-22T11:32
2021-04-22T11:32
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 397 смертей с COVID-19, за все время - 107 103, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 397 смертей... За весь период по России умерло 107 103 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 54 человека, в Санкт-Петербурге - 35, в Ростовской области - 25.
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россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург