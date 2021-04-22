https://ria.ru/20210422/koronavirus-1729424168.html

В России за сутки 8934 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 8934 человека выздоровели от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 8 934 человека после COVID-19, за все время - 4 361 807, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:32

2021-04-22T11:32

2021-04-22T11:32

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8 934 человека после COVID-19, за все время - 4 361 807, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве выписали 1 907 человек, в Санкт-Петербурге - 906, Подмосковье - 593.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, московская область (подмосковье), общество