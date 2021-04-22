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В России за сутки 8934 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 8934 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 8 934 человека после COVID-19, за все время - 4 361 807, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:32
2021-04-22T11:32
2021-04-22T11:32
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8 934 человека после COVID-19, за все время - 4 361 807, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве выписали 1 907 человек, в Санкт-Петербурге - 906, Подмосковье - 593.
россия
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россия, москва, московская область (подмосковье), общество