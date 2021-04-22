В России выявили 8966 новых случаев заражения коронавирусом
11:31 22.04.2021 (обновлено: 13:02 22.04.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8996 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 8271 заразившемся. Темп прироста ускорился до 0,19 процента. Умерли 397 человек, выписались после лечения — 8934.
Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах. Больше их в Москве — 2704 (накануне было 1988). В Санкт-Петербурге выявили 682 заболевших, в Подмосковье — 590, в Ростовской области — 237, в Нижегородской — 193, в Самарской — 190.
Меньше всего инфицированных в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе, а в Туве и на Чукотке их по двое.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 736 121 человек, 107 103 из них умерли, 4 361 807 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 142,5 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже почти достигло 144 миллионов. Более трех миллионов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.