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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210422/koronavirus-1729423592.html
В России выявили 8966 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 8966 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8996 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:31
2021-04-22T13:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8996 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 8271 заразившемся. Темп прироста ускорился до 0,19 процента. Умерли 397 человек, выписались после лечения — 8934.Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах. Больше их в Москве — 2704 (накануне было 1988). В Санкт-Петербурге выявили 682 заболевших, в Подмосковье — 590, в Ростовской области — 237, в Нижегородской — 193, в Самарской — 190.Меньше всего инфицированных в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе, а в Туве и на Чукотке их по двое.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 736 121 человек, 107 103 из них умерли, 4 361 807 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 142,5 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже почти достигло 144 миллионов. Более трех миллионов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.
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коронавирус в россии, россия, общество

В России выявили 8966 новых случаев заражения коронавирусом

11:31 22.04.2021 (обновлено: 13:02 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8996 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 8271 заразившемся. Темп прироста ускорился до 0,19 процента. Умерли 397 человек, выписались после лечения — 8934.
Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах. Больше их в Москве — 2704 (накануне было 1988). В Санкт-Петербурге выявили 682 заболевших, в Подмосковье — 590, в Ростовской области — 237, в Нижегородской — 193, в Самарской — 190.
Меньше всего инфицированных в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе, а в Туве и на Чукотке их по двое.
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Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 736 121 человек, 107 103 из них умерли, 4 361 807 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 142,5 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже почти достигло 144 миллионов. Более трех миллионов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.
 
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