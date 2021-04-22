https://ria.ru/20210422/koronavirus-1729394863.html

В Индии впервые выявили более 300 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Индии впервые выявили более 300 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Индии заразились коронавирусом 314 835 человек — это максимум за все время пандемии, сообщает индийский Минздрав. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T08:20

2021-04-22T08:20

2021-04-22T15:45

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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карнатака

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в Индии заразились коронавирусом 314 835 человек — это максимум за все время пандемии, сообщает индийский Минздрав.Число летальных исходов также обновило максимум — более 2,1 тысячи. А в целом в стране зарегистрировано почти 16 миллионов случаев COVID-19, 184 тысячи пациентов умерли. Сейчас Индия занимает второе после США место по числу инфицированных.Рост заболеваемости продолжается в Индии уже 41-й день. За это время число проходящих лечение от COVID-19 выросло со 135,9 тысячи до почти 2,3 миллиона человек.Больше всего заболевших выявили за сутки в штате Махараштра — 67,4 тысячи. Следом идут Уттар-Прадеш — 33,1 тысячи, Дели — 24,6 тысячи, Карнатака — 23,5 тысячи и Керала — 22,4 тысячи человек.При этом в Индии проводится массовая вакцинация. Только за сутки прививку сделали 2,2 миллиона человек, а общее число вакцинированных превысило 132 миллиона. Всего власти страны одобрили три вакцины — местную Covaxin, индийский вариант вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и российскую "Спутник V" (ее поставки начнутся до конца апреля, а в мае стартует производство в самой Индии).

https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728050151.html

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дели

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коронавирус covid-19, керала, карнатака, здоровье - общество, дели, индия, в мире