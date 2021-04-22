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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210422/konsensus-1729451200.html
На Боаоском форуме достигли консенсуса по совместной борьбе с пандемией
На Боаоском форуме достигли консенсуса по совместной борьбе с пандемией
Ежегодное совещание Боаоского азиатского форума (БАФ) завершилось в островной провинции Хайнань (Южный Китай) достижением консенсуса относительно необходимости... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:24
2021-04-22T13:24
россия-китай: главное
пандемия
коронавирус covid-19
хайнань
китай
азия
азиатский форум боао в китае
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МОСКВА, 22 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Ежегодное совещание Боаоского азиатского форума (БАФ) завершилось в островной провинции Хайнань (Южный Китай) достижением консенсуса относительно необходимости объединять усилия в борьбе с пандемией COVID-19 и укреплять глобальное управление. В четырехдневном совещании в прибрежном местечке Боао на острове Хайнань приняли участие свыше 2,6 тысячи человек, в том числе правительственные чиновники, предприниматели и ученые из более чем 60 стран и районов мира.В этом году БАФ отмечает свое 20-летие. Нынешнее совещание на тему "Меняющийся мир: объединение усилий для укрепления глобального управления и развития сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь" искало ответы на проблемы, вызывающие в последнее время беспокойство у стран и районов Азии, предоставив различным сторонам важную площадку для обсуждения путей улучшения глобального управления и сотрудничества.Как отметил генеральный секретарь БАФ Ли Баодун, совещание помогло достичь положительных результатов и сформировать консенсус относительно совместных мер борьбы с пандемией и укрепления глобального управления.В ходе совещания был озвучен призыв к защите мультилатерализма и укреплению коммуникации и координации. Участники встречи изучили способы восстановления мировой экономики и содействия общему развитию.Учрежденный в 2001 году БАФ является неправительственной и некоммерческой международной организацией, приверженной содействию экономической интеграции и устойчивому развитию в Азии.
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пандемия, коронавирус covid-19, хайнань, китай, азия, азиатский форум боао в китае

На Боаоском форуме достигли консенсуса по совместной борьбе с пандемией

13:24 22.04.2021
 
© Фото : пресс-служба Боаоского азиатского форумаЗаседание секретариата Боаоского азиатского форума
Заседание секретариата Боаоского азиатского форума - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : пресс-служба Боаоского азиатского форума
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МОСКВА, 22 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Ежегодное совещание Боаоского азиатского форума (БАФ) завершилось в островной провинции Хайнань (Южный Китай) достижением консенсуса относительно необходимости объединять усилия в борьбе с пандемией COVID-19 и укреплять глобальное управление.
В четырехдневном совещании в прибрежном местечке Боао на острове Хайнань приняли участие свыше 2,6 тысячи человек, в том числе правительственные чиновники, предприниматели и ученые из более чем 60 стран и районов мира.
В этом году БАФ отмечает свое 20-летие. Нынешнее совещание на тему "Меняющийся мир: объединение усилий для укрепления глобального управления и развития сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь" искало ответы на проблемы, вызывающие в последнее время беспокойство у стран и районов Азии, предоставив различным сторонам важную площадку для обсуждения путей улучшения глобального управления и сотрудничества.
Как отметил генеральный секретарь БАФ Ли Баодун, совещание помогло достичь положительных результатов и сформировать консенсус относительно совместных мер борьбы с пандемией и укрепления глобального управления.
В ходе совещания был озвучен призыв к защите мультилатерализма и укреплению коммуникации и координации. Участники встречи изучили способы восстановления мировой экономики и содействия общему развитию.
Учрежденный в 2001 году БАФ является неправительственной и некоммерческой международной организацией, приверженной содействию экономической интеграции и устойчивому развитию в Азии.
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Россия-Китай: ГлавноепандемияКоронавирус COVID-19ХайнаньКитайАзияАзиатский форум Боао в Китае
 
 
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