https://ria.ru/20210422/kolokolnya-1729503188.html

Архангельские пожарные спасли от огня деревянную колокольню XVII века

Архангельские пожарные спасли от огня деревянную колокольню XVII века

Пожарные в Архангельской области спасли от пожара колокольню церкви XVII века в заброшенной деревне Цивозерский Погост, где накануне выгорели 11 домов, сообщили РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T17:13

2021-04-22T17:13

2021-04-22T22:28

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

архангельская область

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МУРМАНСК, 22 апр — РИА Новости. Пожарные в Архангельской области спасли от пожара колокольню церкви XVII века в заброшенной деревне Цивозерский Погост, где накануне выгорели 11 домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.Как отметили в ведомстве, деревянная колокольня, построенная в 1658-1660 годах, признана объектом культурного наследия федерального значения. Также пожарным удалось справится с огнем в церкви Петра и Павла — объекте регионального значения. В ней обгорел только металлический купол.Деревня Цивозерский Погост в Красноборском районе является заброшенной, накануне из-за пожара здесь сгорели 11 домов.Ранее прокуратура региона сообщила, что начала проверку после пожара в четырех населенных пунктах. Огонь уничтожил 26 домов. Представители ведомства проверят соблюдение требований пожарной безопасности и готовность населенных пунктов к пожароопасному сезону.

https://realty.ria.ru/20210209/remont-1596619054.html

архангельская область

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область