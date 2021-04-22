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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210422/kolokolnya-1729503188.html
Архангельские пожарные спасли от огня деревянную колокольню XVII века
Архангельские пожарные спасли от огня деревянную колокольню XVII века
Пожарные в Архангельской области спасли от пожара колокольню церкви XVII века в заброшенной деревне Цивозерский Погост, где накануне выгорели 11 домов, сообщили РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:13
2021-04-22T22:28
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
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МУРМАНСК, 22 апр — РИА Новости. Пожарные в Архангельской области спасли от пожара колокольню церкви XVII века в заброшенной деревне Цивозерский Погост, где накануне выгорели 11 домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.Как отметили в ведомстве, деревянная колокольня, построенная в 1658-1660 годах, признана объектом культурного наследия федерального значения. Также пожарным удалось справится с огнем в церкви Петра и Павла — объекте регионального значения. В ней обгорел только металлический купол.Деревня Цивозерский Погост в Красноборском районе является заброшенной, накануне из-за пожара здесь сгорели 11 домов.Ранее прокуратура региона сообщила, что начала проверку после пожара в четырех населенных пунктах. Огонь уничтожил 26 домов. Представители ведомства проверят соблюдение требований пожарной безопасности и готовность населенных пунктов к пожароопасному сезону.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область

Архангельские пожарные спасли от огня деревянную колокольню XVII века

17:13 22.04.2021 (обновлено: 22:28 22.04.2021)
 
© Главное управление МЧС России по Архангельской областиПожарные в Архангельской области спасли от пожара колокольню церкви XVII века в заброшенной деревне Цивозерский Погост
Пожарные в Архангельской области спасли от пожара колокольню церкви XVII века в заброшенной деревне Цивозерский Погост - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Главное управление МЧС России по Архангельской области
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МУРМАНСК, 22 апр — РИА Новости. Пожарные в Архангельской области спасли от пожара колокольню церкви XVII века в заброшенной деревне Цивозерский Погост, где накануне выгорели 11 домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Как отметили в ведомстве, деревянная колокольня, построенная в 1658-1660 годах, признана объектом культурного наследия федерального значения. Также пожарным удалось справится с огнем в церкви Петра и Павла — объекте регионального значения. В ней обгорел только металлический купол.
Деревня Цивозерский Погост в Красноборском районе является заброшенной, накануне из-за пожара здесь сгорели 11 домов.
Ранее прокуратура региона сообщила, что начала проверку после пожара в четырех населенных пунктах. Огонь уничтожил 26 домов. Представители ведомства проверят соблюдение требований пожарной безопасности и готовность населенных пунктов к пожароопасному сезону.
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Хорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Архангельская область
 
 
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