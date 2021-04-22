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Наука
https://ria.ru/20210422/kofe-1729465297.html
Ученые выяснили, как меняется мозг у любителей кофе
Ученые выяснили, как меняется мозг у любителей кофе
Ученые впервые подробно описали функциональные изменения, которые происходят в мозге людей, регулярно употребляющих кофе. Результаты исследования опубликованы в РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:34
2021-04-22T15:42
наука
кофе
нейробиология
кофеин
биология
здоровье
португалия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ученые впервые подробно описали функциональные изменения, которые происходят в мозге людей, регулярно употребляющих кофе. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.Влияние кофеина на работоспособность мозга не раз рассматривали в различных исследованиях, результаты которых неизменно подтверждали, что кофе улучшает внимание и бдительность, повышает показатели общей моторики, обучения и памяти. Известно также, что кофеин приводит к возбудимости центральной нервной системы, повышает физическую выносливость, нормализует уровень тревожности. Однако до сих пор нейробиологические причины этих эффектов подробно не изучали.Специалисты медицинского факультета португальского Университета Минью вместе с коллегами из Орхусского университета (Дания) впервые применили технологию функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), чтобы сравнить активность мозговых связей у тех, кто употребляет кофе ежедневно, и тех, кто не пьет его совсем. В первую группу вошли 31 человек, во вторую — 24."Это первый случай, когда влияние регулярного употребления кофе на сеть мозга изучено на таком уровне детализации, — приводятся в пресс-релизе Института научной информации о кофе (ISIC), который финансировал работу, слова руководителя исследования Нуно Соуза (Nuno Sousa), профессора Университета Минью. — Эти результаты, по крайней мере частично, помогли объяснить на механистическом уровне некоторые эффекты кофе, отмечаемые в существующих исследованиях, такие как улучшение контроля моторики, бдительности и памяти, а также повышение способностей к обучению".Исследователи установили, что у любителей кофе усилена связь между таламусом и мозжечком, отвечающая за моторный контроль. Кроме того, у них отмечается повышенная динамическая активность между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями — мозжечком, полосатым телом, таламусом, парагиппокампальной, лингвальной и нижней затылочной извилинами. По мнению исследователей, эта активность объясняет такие эффекты, как повышение сосредоточенности и внимания, а также улучшение обучения и памяти.Интересно, что такие же структурные различия в мозговых связях авторы наблюдали и у тех, кто обычно не пьет кофе, вскоре после того, как они выпивали чашку этого напитка. Отсюда исследователи делают вывод о том, что изменения, которые вызывает в мозге кофеин, скорее всего, носят кратковременный характер.
https://ria.ru/20200422/1570404913.html
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кофе, нейробиология, кофеин, биология, здоровье, португалия

Ученые выяснили, как меняется мозг у любителей кофе

14:34 22.04.2021 (обновлено: 15:42 22.04.2021)
 
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/belchonock/SergeyNivensЧашка кофе и мозг
Чашка кофе и мозг - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/belchonock/SergeyNivens
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ученые впервые подробно описали функциональные изменения, которые происходят в мозге людей, регулярно употребляющих кофе. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.
Влияние кофеина на работоспособность мозга не раз рассматривали в различных исследованиях, результаты которых неизменно подтверждали, что кофе улучшает внимание и бдительность, повышает показатели общей моторики, обучения и памяти. Известно также, что кофеин приводит к возбудимости центральной нервной системы, повышает физическую выносливость, нормализует уровень тревожности. Однако до сих пор нейробиологические причины этих эффектов подробно не изучали.
Специалисты медицинского факультета португальского Университета Минью вместе с коллегами из Орхусского университета (Дания) впервые применили технологию функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), чтобы сравнить активность мозговых связей у тех, кто употребляет кофе ежедневно, и тех, кто не пьет его совсем. В первую группу вошли 31 человек, во вторую — 24.
"Это первый случай, когда влияние регулярного употребления кофе на сеть мозга изучено на таком уровне детализации, — приводятся в пресс-релизе Института научной информации о кофе (ISIC), который финансировал работу, слова руководителя исследования Нуно Соуза (Nuno Sousa), профессора Университета Минью. — Эти результаты, по крайней мере частично, помогли объяснить на механистическом уровне некоторые эффекты кофе, отмечаемые в существующих исследованиях, такие как улучшение контроля моторики, бдительности и памяти, а также повышение способностей к обучению".
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Исследователи установили, что у любителей кофе усилена связь между таламусом и мозжечком, отвечающая за моторный контроль. Кроме того, у них отмечается повышенная динамическая активность между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями — мозжечком, полосатым телом, таламусом, парагиппокампальной, лингвальной и нижней затылочной извилинами. По мнению исследователей, эта активность объясняет такие эффекты, как повышение сосредоточенности и внимания, а также улучшение обучения и памяти.
Интересно, что такие же структурные различия в мозговых связях авторы наблюдали и у тех, кто обычно не пьет кофе, вскоре после того, как они выпивали чашку этого напитка. Отсюда исследователи делают вывод о том, что изменения, которые вызывает в мозге кофеин, скорее всего, носят кратковременный характер.
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