Путин отметил ответственное отношение России к обязательствам по климату
16:03 22.04.2021 (обновлено: 16:30 22.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия со всей ответственностью подходит к своим международным обязательствам в сфере климата, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе климатического саммита.
"Считаем, что надежной правовой основой для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии Организации Объединенных Наций. Подчеркну, Россия со всей ответственностью подходит к выполнению своих международных обязательств в данной сфере", - сказал Путин.
Он уточнил, что это прежде всего касается реализации рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения.
"Ведем энергичную работу по формированию в нашей стране современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего ее сокращение", - добавил президент РФ.