https://ria.ru/20210422/klimat-1729485130.html

Путин отметил ответственное отношение России к обязательствам по климату

Путин отметил ответственное отношение России к обязательствам по климату

Россия со всей ответственностью подходит к своим международным обязательствам в сфере климата, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе климатического саммита. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:03

2021-04-22T16:03

2021-04-22T16:30

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия со всей ответственностью подходит к своим международным обязательствам в сфере климата, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе климатического саммита.Он уточнил, что это прежде всего касается реализации рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения."Ведем энергичную работу по формированию в нашей стране современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего ее сокращение", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20210422/klimat-1729487275.html

россия

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2021

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