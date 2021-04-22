https://ria.ru/20210422/kino-1729319396.html

Вампиры, дети, Карл Маркс. Что смотреть на Московском кинофестивале

Вампиры, дети, Карл Маркс. Что смотреть на Московском кинофестивале

На международных кинофестивалях часто картины из параллельных программ оказываются интереснее, откровеннее и смелее конкурсных. ММКФ — не исключение. В планах — РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T08:00

2021-04-22T08:00

2021-04-22T12:31

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. На международных кинофестивалях часто картины из параллельных программ оказываются интереснее, откровеннее и смелее конкурсных. ММКФ — не исключение. В планах — показ проектов о необычных вампирах, дочери знаменитого отца, танцах втроем, странной эпидемии и уникальном учителе. О фильмах, которые не вошли в основной конкурс, но их нельзя пропустить, — в материале РИА Новости.Танго втроем на новый ладАбсурдистская мелодрама Александра Миндадзе "Паркет" про танцоров-виртуозов танго — в программе "Восемь с половиной фильмов".Герои встречаются в фешенебельном отеле после 25 лет разлуки и должны повторить танец, который много лет назад сделал их известными. Пикантный момент в том, что в прошлом, помимо танго, между ними были романтические отношения. Они — это длинноволосый Герман, его экс-супруга Валенсия и вторая партнерша Элизабет (по совместительству бывшая любовница Германа, разлучившая его с Валенсией).Так что процесс репетиций превращается в своего рода откровение: герои спорят, вспоминают прежние эмоции и пытаются воссоздать страстную атмосферу танго. Они как будто растворяются в танце и создают собственную реальность.Главные роли исполнили знаменитые польские актеры Агата Кулеша (играла у Павла Павликовского в "Холодной войне" и "Иде") и Анджей Хыра (один из его знаковых проектов — спектакль "Трамвай "Желание" с Изабель Юппер), а также израильская актриса Евгения Додина.Но фильм не только про чувственные танцы, страсти и яркие краски. Он еще о невозможности расставания и страхе смерти. В российский прокат "Паркет" выйдет 13 мая.Лучший учительУникальное масштабное исследование Марии Шпет "Господин Бахман и его класс" получило Приз жюри недавнего Берлинале. На ММКФ картину покажут в программе "Свободная мысль", и если на нее еще есть билеты — нужно срочно брать.Эпопея в три с половиной часа смотрится легко и завораживает откровенностью. По сути, это документальный фильм о современной системе обучения в немецкой школе. Учитель — бывший хиппи Дитер Бахман, которого надо ставить в пример всем, родителям в том числе.Дитер преподает в небольшом промышленном городе Германии. Ученики — в основном дети-мигранты, которым надо подтянуть немецкий и английский, чтобы перейти в среднюю школу и учиться с местными.Но Бахман не следует методичкам и официальным регламентам: обсуждает с подопечными вопросы толерантности, веры, ассимиляции, поиска себя, сострадания и помощи другим. Позволяет детям высказывать собственные мысли, спорить. Через дискуссии, творчество он готовит их к взрослому миру — не пугая, а заботливо и аккуратно. Порой он становится не только учителем, но и советчиком.Режиссер Мария Шпет на примере одного класса показывает будущее Европы: какой ей предстоит стать и кто в ней будет жить. Школа в этом смысле — модель: дети с Ближнего Востока, из Восточной Европы ассимилируются в немецкое общество, не потеряв своей идентичности.Смотреть картину не надоедает — она затягивает естественностью, добротой и душевной теплотой. Бахман завоевывает любовь не только учеников, но и зрителей. Его подход к обучению определенно стоит перенять.Дата выхода фильма в прокат еще не определена.Дочь известного отцаНи один уважающий себя фестиваль не обходится без байопиков. На этот раз на ММКФ в программе "Восемь с половиной фильмов" покажут биографическую драму о младшей дочери Карла Маркса "Мисс Маркс".Режиссер Сюзанна Никкьярелли рассказывает об активистке, суфражистке Элеоноре (Ромола Гарай). С одной стороны, это история о становлении феминизма, о том, благодаря кому с женскими голосами стали считаться.С другой — это пронзительная костюмная драма о непростой личной жизни Элеоноры. Зритель следит за ее выступлениями в поддержку профсоюзов, а затем наблюдает за ее сложными отношениями с супругом Эдуардом Эвелингом. Причем ее "битвы" дома ничем не уступают баталиям на улицах Лондона.Известно, что Эвелинг кутил, изменял и оскорблял супругу. Фильм о том, что даже сильные личности страдают из-за любви. Для Элеоноры она стала роковой.Никкьярелли мастерски нагнетает обстановку, а страстные отношения главных героев делают историю по-настоящему зрительской и провокационной.Выход картины в российский прокат еще не определен.Таинственный сказочный мирПолнометражный дебют грека Христоса Нику, который был вторым режиссером у Йоргоса Лантимоса, — "Яблоки". Картина из программы "Эйфория изоляции" посвящена феномену памяти в странном современном мире.Премьера состоялась на Венецианском кинофестивале, потом фильм показали еще почти на 20 киносмотрах. Исполнительный продюсер — Кейт Бланшетт.В Афинах необычная эпидемия: люди внезапно теряют память, причем восстановить ее невозможно. Среди жертв — Арис. Его находят на остановке автобуса без документов. В реабилитационном центре ему предлагают участвовать в программе по созданию новой личности.На первый взгляд кажется, что это рефлексия на пандемию, но тут много других смыслов.Он задается вопросами: насколько память человек избирательна, помним ли мы пережитое, можем ли забыть то, что причиняет боль? Кроме того, режиссер исследует взаимосвязь между эмоциями и современными технологиями: по его мнению, сейчас люди запоминают все меньше событий и чувств. Потому что все и так зафиксировано в гаджетах.Но как быть главному герою, чей "жесткий диск" отформатировали, а он хочет вернуть собственное прошлое, не придумывая новое?"Яблоки" выйдут в прокат 24 июня.Длинная программаРеально ли купить счастье за деньги? Если нет, то почему многие продолжают пытаться? Сериал "Контейнер" о суррогатном материнстве в программе "Специальные показы" пробует ответить на этот вопрос. Причем делает это смело, смешивая жанры.Главная героиня, 27-летняя Саша (Оксана Акиньшина), зарабатывает на новую жизнь суррогатным материнством. Вопреки негласному кодексу, она переезжает в дом заказчиков на время беременности. Теперь она живет у богатого чиновника Вадима (Филипп Янковский) и его жены Марины (Мария Фомина). Они цинично рассматривают Сашу как "контейнер".Через некоторое время герои начинают тяготиться таким обществом, а потом всплывают тайны из прошлого. У каждого есть секреты, но никто не готов их раскрывать.Сериал надо смотреть — не только потому, что это сложная, многогранная и спорная тема, но и из-за актерских работ.Дату релиза проекта на видеосервисе Start объявят позднее.Московский кинофестиваль продлится с 22 по 29 апреля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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