https://ria.ru/20210422/kiev-1729480771.html

Россия призвала Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе

Россия призвала Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:45

2021-04-22T15:45

2021-04-22T16:17

россия

донбасс

киев

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе.Комментируя актуальную ситуацию в Донбассе, Мария Захарова указала, что Москва призывает Киев "незамедлительно прекратить военную эскалацию в Донбассе, перестать имитировать переговорный процесс и приступить к ответственному исполнению обязательств по внутриукраинскому урегулированию на безальтернативной основе минского комплекса мер".

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донбасс

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2021

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россия, донбасс, киев, в мире