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Россия призвала Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе
Россия призвала Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:45
2021-04-22T15:45
2021-04-22T16:17
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе.Комментируя актуальную ситуацию в Донбассе, Мария Захарова указала, что Москва призывает Киев "незамедлительно прекратить военную эскалацию в Донбассе, перестать имитировать переговорный процесс и приступить к ответственному исполнению обязательств по внутриукраинскому урегулированию на безальтернативной основе минского комплекса мер".
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