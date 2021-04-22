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В МИД сравнили заявления Чехии о России с произведениями Кафки
В МИД сравнили заявления Чехии о России с произведениями Кафки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия и заявления Чехии в отношении России с произведениями Франца Кафки: это все абсурдно и... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:14
2021-04-22T10:40
ян гамачек
мария захарова
андрей бабиш
мид чехии
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
франц кафка
чехия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия и заявления Чехии в отношении России с произведениями Франца Кафки: это все абсурдно и алогично."Наши ощущения, что мы видим реализацию на практике произведения Кафки "Процесс"", - заявила она в эфире радиостанции "Говорит Москва".Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом". Из страны были высланы 18 российских дипломатов.На фоне прозвучавших обвинений и высылки дипломатов в Чехии усилились антироссийские настроения. В понедельник в Праге у российского посольства собрались порядка 100 человек, участники акции держали в руках транспаранты с антироссийскими лозунгами.В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД в свою очередь заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.
https://ria.ru/20210422/dzhabarov-1729409180.html
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ян гамачек, мария захарова, андрей бабиш, мид чехии, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), франц кафка, чехия

В МИД сравнили заявления Чехии о России с произведениями Кафки

10:14 22.04.2021 (обновлено: 10:40 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия и заявления Чехии в отношении России с произведениями Франца Кафки: это все абсурдно и алогично.
"Наши ощущения, что мы видим реализацию на практике произведения Кафки "Процесс"", - заявила она в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Ничего, я бы сказала, логичного в действиях Праги, если мы говорим о национальных интересах этой страны, о практике выстраивания двухсторонних отношений, о задачах и целях, которые суверенные государства ставят перед собой, выстраивая контакты и взаимодействия со своим соседом..., ничего здесь не находится логичного и разумного", - сказала Захарова.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом". Из страны были высланы 18 российских дипломатов.
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На фоне прозвучавших обвинений и высылки дипломатов в Чехии усилились антироссийские настроения. В понедельник в Праге у российского посольства собрались порядка 100 человек, участники акции держали в руках транспаранты с антироссийскими лозунгами.
В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД в свою очередь заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.
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Ян ГамачекМария ЗахароваАндрей БабишМИД ЧехииМоскваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Франц КафкаЧехия
 
 
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