https://ria.ru/20210422/kafka-1729406741.html

В МИД сравнили заявления Чехии о России с произведениями Кафки

В МИД сравнили заявления Чехии о России с произведениями Кафки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия и заявления Чехии в отношении России с произведениями Франца Кафки: это все абсурдно и... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T10:14

2021-04-22T10:14

2021-04-22T10:40

ян гамачек

мария захарова

андрей бабиш

мид чехии

москва

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

франц кафка

чехия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия и заявления Чехии в отношении России с произведениями Франца Кафки: это все абсурдно и алогично."Наши ощущения, что мы видим реализацию на практике произведения Кафки "Процесс"", - заявила она в эфире радиостанции "Говорит Москва".Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом". Из страны были высланы 18 российских дипломатов.На фоне прозвучавших обвинений и высылки дипломатов в Чехии усилились антироссийские настроения. В понедельник в Праге у российского посольства собрались порядка 100 человек, участники акции держали в руках транспаранты с антироссийскими лозунгами.В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД в свою очередь заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.

https://ria.ru/20210422/dzhabarov-1729409180.html

https://ria.ru/20210421/otvet-1729269076.html

москва

россия

чехия

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ян гамачек, мария захарова, андрей бабиш, мид чехии, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), франц кафка, чехия