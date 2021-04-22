Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210422/jolie-1729343490.html
Джоли признала, что проблемы в личной жизни повлияли на ее карьеру
Джоли признала, что проблемы в личной жизни повлияли на ее карьеру
Анджелина Джоли в интервью изданию Entertainment Weekly рассказала, как проблемы в личной жизни повлияли на ее карьеру в последние годы. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T00:51
2021-04-22T00:51
культура
стиль жизни
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
брэд питт (уильям бредли)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155273/64/1552736491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_058bc1e2cce3bc0b306a473273dcdad4.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Анджелина Джоли в интервью изданию Entertainment Weekly рассказала, как проблемы в личной жизни повлияли на ее карьеру в последние годы. Незадолго до начала бракоразводного процесса с Брэдом Питтом, который длится уже более четырех лет, обладательница премии "Оскар" всерьез увлеклась режиссурой. До того она фактически оставила актерство и перестала сниматься в блокбастерах вроде "Лары Крофт" или "Солт", которые прославили ее на весь мир.В период с 2013 по 2016 год Анджелина Джоли успела снять драмы "Несломленный" и "Сначала они убили моего отца", которые тепло приняли зрители и критики. Однако вскоре ей пришлось оставить любимое дело.В этом году с участием актрисы запланированы сразу две премьеры: в мае — триллер Тейлора Шеридана "Те, кто желает мне смерти", основанного на одноименном романе Майкла Корита, и в ноябре — "Вечные" по мотивам комиксов "Marvel".
https://ria.ru/20210408/jolie-1727349705.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155273/64/1552736491_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_8ca64d4e4021bb28bbe2aa2fbe31e63c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, брэд питт (уильям бредли)

Джоли признала, что проблемы в личной жизни повлияли на ее карьеру

00:51 22.04.2021
 
© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerАмериканская актриса Анджелина Джоли
Американская актриса Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Анджелина Джоли в интервью изданию Entertainment Weekly рассказала, как проблемы в личной жизни повлияли на ее карьеру в последние годы.
Незадолго до начала бракоразводного процесса с Брэдом Питтом, который длится уже более четырех лет, обладательница премии "Оскар" всерьез увлеклась режиссурой. До того она фактически оставила актерство и перестала сниматься в блокбастерах вроде "Лары Крофт" или "Солт", которые прославили ее на весь мир.
В период с 2013 по 2016 год Анджелина Джоли успела снять драмы "Несломленный" и "Сначала они убили моего отца", которые тепло приняли зрители и критики. Однако вскоре ей пришлось оставить любимое дело.

"Я люблю режиссировать, но в моей семье произошли изменения, которые не позволили мне снимать фильмы в течение нескольких лет, — прокомментировала Джоли. — Мне нужно было заниматься более краткосрочными проектами и чаще бывать дома. Поэтому я снова вернулась к актерству".

В этом году с участием актрисы запланированы сразу две премьеры: в мае — триллер Тейлора Шеридана "Те, кто желает мне смерти", основанного на одноименном романе Майкла Корита, и в ноябре — "Вечные" по мотивам комиксов "Marvel".
Кадр из трейлера фильма Те, кто желает мне смерти - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 14:06Культура
Анджелина Джоли спасает подростка в триллере "Те, кто желает мне смерти"
 
КультураСтиль жизниНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыБрэд Питт (Уильям Бредли)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах
04:08В России за год на четверть вырос "индекс шашлыка"
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
Лента новостейМолния