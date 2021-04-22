https://ria.ru/20210422/jolie-1729343490.html
Джоли признала, что проблемы в личной жизни повлияли на ее карьеру
Джоли признала, что проблемы в личной жизни повлияли на ее карьеру
Анджелина Джоли в интервью изданию Entertainment Weekly рассказала, как проблемы в личной жизни повлияли на ее карьеру в последние годы. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T00:51
2021-04-22T00:51
2021-04-22T00:51
культура
стиль жизни
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
брэд питт (уильям бредли)
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Анджелина Джоли в интервью изданию Entertainment Weekly рассказала, как проблемы в личной жизни повлияли на ее карьеру в последние годы. Незадолго до начала бракоразводного процесса с Брэдом Питтом, который длится уже более четырех лет, обладательница премии "Оскар" всерьез увлеклась режиссурой. До того она фактически оставила актерство и перестала сниматься в блокбастерах вроде "Лары Крофт" или "Солт", которые прославили ее на весь мир.В период с 2013 по 2016 год Анджелина Джоли успела снять драмы "Несломленный" и "Сначала они убили моего отца", которые тепло приняли зрители и критики. Однако вскоре ей пришлось оставить любимое дело.В этом году с участием актрисы запланированы сразу две премьеры: в мае — триллер Тейлора Шеридана "Те, кто желает мне смерти", основанного на одноименном романе Майкла Корита, и в ноябре — "Вечные" по мотивам комиксов "Marvel".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, брэд питт (уильям бредли)
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Анджелина Джоли в интервью изданию Entertainment Weekly рассказала
, как проблемы в личной жизни повлияли на ее карьеру в последние годы.
Незадолго до начала бракоразводного процесса с Брэдом Питтом, который длится уже более четырех лет, обладательница премии "Оскар" всерьез увлеклась режиссурой. До того она фактически оставила актерство и перестала сниматься в блокбастерах вроде "Лары Крофт" или "Солт", которые прославили ее на весь мир.
В период с 2013 по 2016 год Анджелина Джоли успела снять драмы "Несломленный" и "Сначала они убили моего отца", которые тепло приняли зрители и критики. Однако вскоре ей пришлось оставить любимое дело.
"Я люблю режиссировать, но в моей семье произошли изменения, которые не позволили мне снимать фильмы в течение нескольких лет, — прокомментировала Джоли. — Мне нужно было заниматься более краткосрочными проектами и чаще бывать дома. Поэтому я снова вернулась к актерству".
В этом году с участием актрисы запланированы сразу две премьеры: в мае — триллер Тейлора Шеридана "Те, кто желает мне смерти", основанного на одноименном романе Майкла Корита, и в ноябре — "Вечные" по мотивам комиксов "Marvel".