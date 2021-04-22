https://ria.ru/20210422/jolie-1729343490.html

Джоли признала, что проблемы в личной жизни повлияли на ее карьеру

Джоли признала, что проблемы в личной жизни повлияли на ее карьеру

Анджелина Джоли в интервью изданию Entertainment Weekly рассказала, как проблемы в личной жизни повлияли на ее карьеру в последние годы. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T00:51

2021-04-22T00:51

2021-04-22T00:51

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Анджелина Джоли в интервью изданию Entertainment Weekly рассказала, как проблемы в личной жизни повлияли на ее карьеру в последние годы. Незадолго до начала бракоразводного процесса с Брэдом Питтом, который длится уже более четырех лет, обладательница премии "Оскар" всерьез увлеклась режиссурой. До того она фактически оставила актерство и перестала сниматься в блокбастерах вроде "Лары Крофт" или "Солт", которые прославили ее на весь мир.В период с 2013 по 2016 год Анджелина Джоли успела снять драмы "Несломленный" и "Сначала они убили моего отца", которые тепло приняли зрители и критики. Однако вскоре ей пришлось оставить любимое дело.В этом году с участием актрисы запланированы сразу две премьеры: в мае — триллер Тейлора Шеридана "Те, кто желает мне смерти", основанного на одноименном романе Майкла Корита, и в ноябре — "Вечные" по мотивам комиксов "Marvel".

https://ria.ru/20210408/jolie-1727349705.html

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стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, брэд питт (уильям бредли)