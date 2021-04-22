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Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
https://ria.ru/20210422/integratsiya-1729393174.html
Мезенцев заявил о взаимном желании России и Белоруссии слушать друг друга
Мезенцев заявил о взаимном желании России и Белоруссии слушать друг друга
Россия и Белоруссия научились максимально прислушиваться к аргументам каждой из сторон в обсуждении интеграционных процессов, сообщил РИА Новости Госсекретарь... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T07:35
2021-04-22T07:35
союзное государство
россия
михаил мишустин
александр лукашенко
снг
владимир путин
москва
белоруссия
политика
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия научились максимально прислушиваться к аргументам каждой из сторон в обсуждении интеграционных процессов, сообщил РИА Новости Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг прилетит в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Как ожидается, они обсудят вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства.Он отметил, что те переговоры, которые провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин в прошлую пятницу в Минске с Лукашенко и с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, а также участие в переговорах руководителей федеральных и республиканских министерств и ведомств подтвердили, что страны вышли на новый уровень взаимодействияОн отметил, что президент России Владимир Путин в своём послании "убедительно и принципиально оценил давление Запада, беспрецедентное даже для столь непростого нынешнего времени, характеризующегося создаваемыми западными партнерами сложностями в международной жизни". При этом, продолжил он, попытка организации государственного переворота и реальные угрозы безопасности белорусского лидера должны трактоваться как недопустимые, вопиющие факты и вмешательство во внутренние дела независимого государства."Вновь подтверждено союзничество между Россией и Беларусью. И на протяжении всех тех лет, что Беларусь и Россия идут по пути независимости и суверенитета, наши отношения всегда были (не считая возникающих порой споров хозяйствующих субъектов) в стратегическом плане примером для миллионов граждан России и Беларуси, для стран СНГ. И сегодня повестка двустороннего экономического взаимодействия стала ещё более успешной и глубокой", - подчеркнул Мезенцев.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты свыше 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.
https://ria.ru/20210422/integratsiya-1729392001.html
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россия, михаил мишустин, александр лукашенко, снг, владимир путин, москва, белоруссия, политика

Мезенцев заявил о взаимном желании России и Белоруссии слушать друг друга

07:35 22.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия научились максимально прислушиваться к аргументам каждой из сторон в обсуждении интеграционных процессов, сообщил РИА Новости Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг прилетит в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Как ожидается, они обсудят вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства.
"Мы сегодня научились максимально прислушиваться к аргументам каждой из сторон", - сказал Мезенцев, говоря об интеграционных процессах.
Он отметил, что те переговоры, которые провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин в прошлую пятницу в Минске с Лукашенко и с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, а также участие в переговорах руководителей федеральных и республиканских министерств и ведомств подтвердили, что страны вышли на новый уровень взаимодействия
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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Мезенцев рассказал о процессе экономической интеграции с Белоруссией
Он отметил, что президент России Владимир Путин в своём послании "убедительно и принципиально оценил давление Запада, беспрецедентное даже для столь непростого нынешнего времени, характеризующегося создаваемыми западными партнерами сложностями в международной жизни". При этом, продолжил он, попытка организации государственного переворота и реальные угрозы безопасности белорусского лидера должны трактоваться как недопустимые, вопиющие факты и вмешательство во внутренние дела независимого государства.
"Вновь подтверждено союзничество между Россией и Беларусью. И на протяжении всех тех лет, что Беларусь и Россия идут по пути независимости и суверенитета, наши отношения всегда были (не считая возникающих порой споров хозяйствующих субъектов) в стратегическом плане примером для миллионов граждан России и Беларуси, для стран СНГ. И сегодня повестка двустороннего экономического взаимодействия стала ещё более успешной и глубокой", - подчеркнул Мезенцев.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты свыше 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.
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