https://ria.ru/20210422/integratsiya-1729392001.html
Мезенцев рассказал о процессе экономической интеграции с Белоруссией
Мезенцев рассказал о процессе экономической интеграции с Белоруссией
Решение по глубине экономической интеграции России и Белоруссии с учетом сделанных Москвой предложений сейчас за Минском, заявил РИА Новости госсекретарь... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T07:12
2021-04-22T07:12
2021-04-22T08:56
союзное государство
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дмитрий мезенцев
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москва
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политика
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Решение по глубине экономической интеграции России и Белоруссии с учетом сделанных Москвой предложений сейчас за Минском, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Мезенцев подчеркнул, что уже говорится именно о союзных программах интеграции, а не о "дорожных картах", как раньше."А это подтверждает уже иной масштаб взаимодействия. Называя их так, мы подчеркиваем иную глубину сотрудничества по интеграционной повестке. И это путь к успеху", — уверен госсекретарь.На сегодня намечены переговоры президентов России и Белоруссии в Москве. Как ожидается, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений и перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства.Россия и Белоруссия подписали договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. В декабре 2019-го — к 20-летию документа — предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа, разрабатывались проекты более 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программу до сих пор не приняли.
https://ria.ru/20210421/perevorot-1729270006.html
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россия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, политика
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Решение по глубине экономической интеграции России
и Белоруссии
с учетом сделанных Москвой предложений сейчас за Минском, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
.
"При этом принципы равноправия, взаимного уважения, партнерства безусловно подтверждены в рамках работы над союзными программами, 26 из которых уже могут быть своевременно представлены к подписанию", — сказал он.
Мезенцев подчеркнул, что уже говорится именно о союзных программах интеграции, а не о "дорожных картах", как раньше.
"А это подтверждает уже иной масштаб взаимодействия. Называя их так, мы подчеркиваем иную глубину сотрудничества по интеграционной повестке. И это путь к успеху", — уверен госсекретарь.
На сегодня намечены переговоры президентов России и Белоруссии в Москве. Как ожидается, Владимир Путин
и Александр Лукашенко
обсудят вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений и перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства.
Россия и Белоруссия подписали договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. В декабре 2019-го — к 20-летию документа — предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа, разрабатывались проекты более 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программу до сих пор не приняли.