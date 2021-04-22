https://ria.ru/20210422/inflyatsiya-1729409276.html

Источник: Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2021 году

Источник: Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2021 году

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года до 4,3% с 3,7%, при этом меры правительства позволили сдержать рост цен примерно на... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T10:30

2021-04-22T10:30

2021-04-22T10:37

россия

цены на нефть

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года до 4,3% с 3,7%, при этом меры правительства позволили сдержать рост цен примерно на 0,3 процентного пункта, сообщил журналистам источник в министерстве.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. По сахару соглашения действуют до 1 июня, по маслу - до 1 октября 2021 года.Кроме того, со 2 июня текущего года в России в рамках "зернового демпфера" заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Осенью в РФ будет запущен демпферный механизм по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника."Отдельно отмечу, что мы оцениваем эффект от принятых мер по сдерживанию роста цен в размере 0,3 п.п. Иными словами, если бы этих мер не было – по пшенице, в первую очередь, но и по подсолнечному маслу, по сахару – у нас бы инфляция была не 4,3%, а 4,6%", - добавил источник.В 2022-2024 годах министерство прогнозирует инфляцию на уровне 4% (таргет ЦБ).

https://ria.ru/20210421/putin-1729242831.html

https://ria.ru/20210403/ekonomika-1604059174.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), экономика