Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/inflyatsiya-1729409276.html
Источник: Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2021 году
Источник: Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2021 году
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года до 4,3% с 3,7%, при этом меры правительства позволили сдержать рост цен примерно на... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:30
2021-04-22T10:37
россия
цены на нефть
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года до 4,3% с 3,7%, при этом меры правительства позволили сдержать рост цен примерно на 0,3 процентного пункта, сообщил журналистам источник в министерстве.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. По сахару соглашения действуют до 1 июня, по маслу - до 1 октября 2021 года.Кроме того, со 2 июня текущего года в России в рамках "зернового демпфера" заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Осенью в РФ будет запущен демпферный механизм по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника."Отдельно отмечу, что мы оцениваем эффект от принятых мер по сдерживанию роста цен в размере 0,3 п.п. Иными словами, если бы этих мер не было – по пшенице, в первую очередь, но и по подсолнечному маслу, по сахару – у нас бы инфляция была не 4,3%, а 4,6%", - добавил источник.В 2022-2024 годах министерство прогнозирует инфляцию на уровне 4% (таргет ЦБ).
https://ria.ru/20210421/putin-1729242831.html
https://ria.ru/20210403/ekonomika-1604059174.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9082cbceb7bc5f32cca175c7b44fca9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), экономика

Источник: Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2021 году

10:30 22.04.2021 (обновлено: 10:37 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года до 4,3% с 3,7%, при этом меры правительства позволили сдержать рост цен примерно на 0,3 процентного пункта, сообщил журналистам источник в министерстве.
"Мы исходим из того, что давление на мировых рынках никуда не денется, с учетом всех этих факторов повысили (прогноз – ред.) до 4,3% год к году", - сказал источник, ссылаясь на основные параметры обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ.
Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. По сахару соглашения действуют до 1 июня, по маслу - до 1 октября 2021 года.
Кроме того, со 2 июня текущего года в России в рамках "зернового демпфера" заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Осенью в РФ будет запущен демпферный механизм по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 12:32
Путин заявил, что рост цен съедает доходы граждан
"Отдельно отмечу, что мы оцениваем эффект от принятых мер по сдерживанию роста цен в размере 0,3 п.п. Иными словами, если бы этих мер не было – по пшенице, в первую очередь, но и по подсолнечному маслу, по сахару – у нас бы инфляция была не 4,3%, а 4,6%", - добавил источник.
В 2022-2024 годах министерство прогнозирует инфляцию на уровне 4% (таргет ЦБ).
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 07:28
Bloomberg: экономика России восстанавливается все быстрее
 
РоссияЦены на нефтьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
00:05Минобороны рассказало о героизме Красной Армии при освобождении Венгрии
Лента новостейМолния