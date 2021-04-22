https://ria.ru/20210422/inflyatsiya-1729409276.html
Источник: Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2021 году
Источник: Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2021 году
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года до 4,3% с 3,7%, при этом меры правительства позволили сдержать рост цен примерно на... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:30
2021-04-22T10:30
2021-04-22T10:37
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года до 4,3% с 3,7%, при этом меры правительства позволили сдержать рост цен примерно на 0,3 процентного пункта, сообщил журналистам источник в министерстве.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. По сахару соглашения действуют до 1 июня, по маслу - до 1 октября 2021 года.Кроме того, со 2 июня текущего года в России в рамках "зернового демпфера" заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Осенью в РФ будет запущен демпферный механизм по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника."Отдельно отмечу, что мы оцениваем эффект от принятых мер по сдерживанию роста цен в размере 0,3 п.п. Иными словами, если бы этих мер не было – по пшенице, в первую очередь, но и по подсолнечному маслу, по сахару – у нас бы инфляция была не 4,3%, а 4,6%", - добавил источник.В 2022-2024 годах министерство прогнозирует инфляцию на уровне 4% (таргет ЦБ).
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россия, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России
по итогам 2021 года до 4,3% с 3,7%, при этом меры правительства позволили сдержать рост цен примерно на 0,3 процентного пункта, сообщил журналистам источник в министерстве.
"Мы исходим из того, что давление на мировых рынках никуда не денется, с учетом всех этих факторов повысили (прогноз – ред.) до 4,3% год к году", - сказал источник, ссылаясь на основные параметры обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ.
Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. По сахару соглашения действуют до 1 июня, по маслу - до 1 октября 2021 года.
Кроме того, со 2 июня текущего года в России в рамках "зернового демпфера" заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Осенью в РФ будет запущен демпферный механизм по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника.
"Отдельно отмечу, что мы оцениваем эффект от принятых мер по сдерживанию роста цен в размере 0,3 п.п. Иными словами, если бы этих мер не было – по пшенице, в первую очередь, но и по подсолнечному маслу, по сахару – у нас бы инфляция была не 4,3%, а 4,6%", - добавил источник.
В 2022-2024 годах министерство прогнозирует инфляцию на уровне 4% (таргет ЦБ
).