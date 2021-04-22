https://ria.ru/20210422/indeks-1729389905.html

В России за год на четверть вырос "индекс шашлыка"

В России за год на четверть вырос "индекс шашлыка"

В России средний чек на покупку товаров, необходимых для приготовления шашлыка, за год вырос на 25 процентов, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T04:08

2021-04-22T04:08

2021-04-22T10:44

россия

сбермаркет

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новость. В России средний чек на покупку товаров, необходимых для приготовления шашлыка, за год вырос на 25 процентов, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического ресурса "Чек Индекс" — проекта крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".Авторы исследования сравнили средние чеки на покупку шампуров, мангала, древесного угля, розжига и готовой порции мяса с 1 по 15 апреля этого и прошлого года. В 2020 году такой "шашлычный набор" обошелся в 1561 рубль, а в нынешнем за него придется заплатить 1958 рубль."Таким образом, можно говорить о восстановлении потребительского спроса в данном сегменте к привычным показателям", — пояснили аналитики.При этом средний чек вырос на покупку мангала (на 48 процентов — до 977 рублей), розжига (на 43 процента и составил 195 рублей), готового мяса (на 15 процентов — до 304 рублей) и шампуров в комплекте (на пять процентов — до 254 рублей). Показатель по древесному углю снизился до 228 рублей — на 11 процентов.В сервисе доставки продуктов и товаров "СберМаркет" также оценили расходы россиян на весенний пикник. Альтернатива в виде колбасок для гриля будет не самым бюджетным вариантом:: упаковка в 300—500 грамм обойдется в 250 рублей, а за килограмм придется отдать 500 рублей.За традиционный набор овощей для пикника на природе — за килограмм огурцов, помидоров, красного перца и репчатого лука нужно заплатить 427 рублей. Стоимость классических соусов (кетчупа шашлычного и майонеза), а также специй составит 175 рублей. Напитки обойдутся в среднем в 235 рублей: в эту сумму входят пятилитровая бутылка воды, литр сока и два литра газировки.

https://ria.ru/20210419/regiony-1728876132.html

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россия, сбермаркет, москва, общество, экономика