https://ria.ru/20210422/ilich-1729272010.html

От "Императора Николая II" до "Ильича". История страны в одном пароходе

От "Императора Николая II" до "Ильича". История страны в одном пароходе

Зимой 1909–1910 года в восточной части Средиземного моря была проведена масштабная пиар-акция: в двух десятках городов Европы, Азии и Африки побывала выставка... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T10:00

2021-04-22T10:00

2021-04-22T14:57

морская держава

морская держава

россия

севастопольский морской завод

одесса

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Зимой 1909–1910 года в восточной части Средиземного моря была проведена масштабная пиар-акция: в двух десятках городов Европы, Азии и Африки побывала выставка товаров из Российской империи. Казалось бы, что в этом необычного, ведь начало XX века – времена расцвета таких мероприятий. Необычным оказался формат: выставка была плавучей. Изделия промышленности и ремесел в порты Османской империи и Греции привез грузопассажирский пароход "Император Николай II" – судно с необычной судьбой. О том, как история страны отразилась на судьбе одного парохода и как император "превратился" в вождя народов проекту "Морская держава" рассказал историк Сергей Минаев.Путешествия к святым местамПосле поражения в Крымской войне в середине XIX века Россия на 15 лет лишилась Черноморского флота, но иметь торговый флот в демилитаризованном Черном море ей никто не запрещал. Поэтому было организовано Российское общество пароходства и торговли (РОПиТ), закупавшее за границей современные суда, которые в случае войны можно было бы быстро переоборудовать под нужды времени. В 1871 году ограничения отменили, но РОПиТ продолжил свою работу. Правда, немного в другом направлении: на его судах подданные Российской империи путешествовали к святым местам Палестины, и пароходная линия от Одессы до Бейрута, Хайфы и Александрии пользовалась большой популярностью.На нее в 1895 году был поставлен пароход "Император Николай II". Это судно длиной 112 м и осадкой 8 м имело мощный по тем временам паровой двигатель и могло идти со скоростью 12 узлов. Его заложили на верфи в шотландском городе Дамбартон в 1894 году. Известие о новом правителе России пришло, когда судно стояло на стапеле. Там его и назвали в честь Николая II. За первые годы плаваний судно совершило рейс на Дальний Восток, в котором показало себя с лучшей стороны.Правда, на одиннадцатом году "Императору" пришлось срочно отправиться на ремонт – не обратить внимание на судно с таким названием революционеры 1905 года просто не могли, и, по данным писателя Вадима Басевича, стоящие в Одессе суда РОПиТа подверглись целой серии террористических атак, проведенных анархистами.На "Императора" кочегар-анархист Лаврушин пронес взрывное устройство с часовым управлением и взорвал его в декабре 1906 года. Бомба повредила машинное отделение и обшивку – к счастью для судна, незначительно. Но ремонт занял определенное время и нанес РОПиТу денежный ущерб – именно этого и добивались анархисты.Плавучая выставкаВ 1908 году российские предприниматели столкнулись с очередным кризисом перепроизводства и заинтересовались новыми рынками сбыта – в частности, Восточным Средиземноморьем, куда через Одессу к тому времени стабильно возили зерно и иные продукты питания, а также керосин и лес.Пароход "Император Николай II" осенью 1909 года превратили в выставочное судно – плавучий павильон с образцами или моделями изделий русской промышленности и ремесел. 9 декабря судно вышло из Одессы и после захода в Ялту, где его посетил император, отправилось по маршруту Варна – Бургас – Константинополь (Стамбул).В турецкой столице судно задержалось дольше запланированного – пришлось принять 70 тысяч посетителей. Российский посол в столице Турции Николай Чарыков писал в явном возбуждении: "Что поражает большинство здешней публики, это новое представление, которое им приходится составить себе о русской культурности. До сих пор многие иностранцы – и не в одной Турции – смотрят на Россию как на страну белых медведей и казаков, пожирающих сальные свечки. Такие понятия должны исчезнуть навсегда в уме каждого, кто взглянет на те действительно образцовые произведения русской техники, русского вкуса и русского образования, которыми изобилует наша плавучая выставка".Из Константинополя выставочный пароход пошел в Салоники, Пирей, Александрию, Порт-Саид и Бейрут, везде собирая толпы народа. Итогом выставки стал не только шум в прессе, но и заключенные контракты, а также совещание в Москве по вопросам торговли с Ближним Востоком. На нем приняли обращение к правительству, чтобы то занялось углублением дна в Керченском проливе и в районе Мариупольского порта и обеспечило обслуживание последнего ледоколом."Будущее внушало оптимизм, но оказалось, что 1910 год был последним мирным в истории Восточного Средиземноморья: уже в 1911 году началась Итало-Турецкая война – первая в непрерывной череде войн накануне Первой мировой. Плавание стало небезопасным, и даже император Германской империи Вильгельм II в 1913 году писал "кузену Ники" (Николаю II), что был вынужден отменить свою ежегодную поездку на остров Корфу “из-за этой проклятой балканской каши”", – рассказал Минаев."Вечно живой"В 1917 году монархия пала, и, как следствие, пришлось изменить имя судна: оно получило название "Вече". Под ним пароход проходил недолго, так как вскоре был затоплен в одесском порту в результате действий группы подпольщиков, решивших не допустить его уход за границу вместе с эвакуирующимися белогвардейцами. После подъема и ремонта судно назвали иначе – "Ильич", в честь лидера мирового пролетариата.В 1923 году у новой власти возник проект еще одной плавучей выставки, причем по маршруту вокруг Европы – с Балтики до Черного моря. По плану "Ильич" должен был отчалить из Ленинграда весной 1924 года, но что-то пошло не так. Еще одна попытка организовать советскую плавучую выставку – на этот раз культурную – не удалась и в 1931 году.При этом у "Ильича" был секретный рейс, получивший впоследствии большую известность. Правда, короткий, только до Стамбула, и практически порожний: зимой 1929 года на пароходе Советский Союз покинул опальный Лев Троцкий с семьей. Позднее в своих мемуарах революционер отмечал, что судно пришлось выводить из порта ледоколом, а в открытом море оно угодило в шторм. Высылка была окутана тайной – по одним свидетельствам, изгнанники уезжали без вещей, по другим – с огромным архивом, который Троцкий затем использовал в дистанционной борьбе против Сталина.Пару раз "Ильич" чуть не погиб: в 1931 году из-за камней в Эгейском море в корпусе парохода образовались большие пробоины, которые оперативно подлатали в Стамбуле, а затем полноценно отремонтировали судно на Севастопольском морском заводе. Менее чем через два года ситуация повторилась – только на этот раз причиной ремонта стали не эгейские камни, а днепровская мель. Но каждый раз "Ильич" возвращался в строй, оправдывая прозвище "вечно живой".Судно с обложкиВ середине 1930-х годов в судьбе парохода произошли перемены – его перебросили на Дальний Восток.В такой непростой, можно даже сказать, опасной, ситуации в 1935 году "Ильича" перевели с Черного моря в новосозданное Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) и поставили на "грузопассажирскую экспресс-линию Владивосток – Петропавловск". На тот момент это была единственная связь с Камчаткой. Но и на Дальнем Востоке пароход показал свой "выставочный характер" – он украсил обложку глянцевого журнала "СССР на стройке", рассказывавшего об успехах советской экономики западному читателю. Издавался он на пяти языках и приходил по подписке многочисленным зарубежным друзьям Советского Союза.В годы Второй мировой между СССР и Японией до 1945 года формально был мир, тем не менее суда ДВМП время от времени гибли в водах Тихого океана от атак неизвестных подводных лодок. Пароход "Ильич", который был одним из транспортов ленд-лиза и перевозил грузы из США в СССР, рисковал, но фортуна оказалась к нему благосклонна.В итоге свой жизненный путь судно завершило не в океане, а у причальной стенки гавани города Портленд, где ему ремонтировали котлы. В июне 1944 года он внезапно затонул, совсем немного не доработав до своего 50-летия. Пароход был признан непригодным к дальнейшему использованию, и США в качестве компенсации за "Ильича" отдали СССР сразу два транспортных судна."Но его имя не исчезло с морских и речных просторов. Так называлось куда более крупное грузопассажирское судно, вышедшее на линию Владивосток – Петропавловск после Второй мировой войны. Оно было построено в Гамбурге в 1933 году и попало в СССР в 1947 году в числе послевоенных репараций. А в пятидесятые годы на Волгу пришел еще один “Ильич” – и снова из Германии, только на этот раз ГДР, с верфи в городе Висмар по заказу СССР. И даже сейчас в российском речном регистре числится один “Ильич”, но он совсем маленький, всего 22 метра длиной, построен в 1993 году в Ростове-на-Дону", – резюмировал историк.

https://ria.ru/20210405/verfi-1603673803.html

https://ria.ru/20210305/gremyaschiy-1599719607.html

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морская держава, россия, севастопольский морской завод, одесса