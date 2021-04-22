https://ria.ru/20210422/google-1729421450.html

Новый недорогой смартфон Google Pixel 5a получит устаревший процессор

Новый недорогой смартфон Google Pixel 5a получит устаревший процессор

Ожидаемое обновление линейки доступных смартфонов Google Pixel будет построено на морально устаревшей аппаратной платформе. Об этом сообщает портал 9to5Google. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:25

2021-04-22T11:25

2021-04-22T11:25

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ожидаемое обновление линейки доступных смартфонов Google Pixel будет построено на морально устаревшей аппаратной платформе. Об этом сообщает портал 9to5Google.Намек на производительность Pixel 5a 5G был обнаружен в коде Android 12 Developer Preview 3. В смартфон установят процессор Qualcomm Snapdragon 765G.Данный чип был представлен еще в 2019 году и устанавливался в смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Подобный выбор объясняется тем, что Google собирается удержать цену на новинку в условиях глобальной нехватки микросхем, с которой столкнулись все производители электроники.Презентация смартфона Google Pixel 5a ожидается осенью 2021 года. Цена устройства не раскрывается, актуальный Google Pixel 4a предлагается в России по цене 32 000 рублей.

https://ria.ru/20210315/smartfon-1600973172.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, google, google android, технологии