https://ria.ru/20210422/frantsiya-1729532940.html

Премьер Франции заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в стране

Премьер Франции заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в стране

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в стране. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T19:21

2021-04-22T19:21

2021-04-22T19:21

распространение коронавируса

жан кастекс

коронавирус covid-19

франция

в мире

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ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в стране."Санитарная ситуация улучшается", - сказал Кастекс на пресс-конференции в четверг.Он отметил, что "пик третей волны эпидемии коронавируса, кажется, пройден".С начала апреля по всей Франции были введены новые карантинные меры на фоне третьей волны пандемии коронавируса сроком на четыре недели. Закрыты школы, магазины, которые не относятся к списку первоочередных. Без специального свидетельства граждане страны могут перемещаться на расстояние не более 10 километров от дома, ограничены поездки между регионами. Кроме того, в стране с 19.00 до 6.00 продолжает действовать комендантский час. С конца октября в стране остаются закрытыми кафе, рестораны, бары, культурные учреждения – музеи, театры, кинотеатры.

https://ria.ru/20210420/melanshon-1729053101.html

франция

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2021

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жан кастекс, коронавирус covid-19, франция, в мире