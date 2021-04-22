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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210422/frantsiya-1729532940.html
Премьер Франции заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в стране
Премьер Франции заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в стране
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в стране. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T19:21
2021-04-22T19:21
распространение коронавируса
жан кастекс
коронавирус covid-19
франция
в мире
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ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в стране."Санитарная ситуация улучшается", - сказал Кастекс на пресс-конференции в четверг.Он отметил, что "пик третей волны эпидемии коронавируса, кажется, пройден".С начала апреля по всей Франции были введены новые карантинные меры на фоне третьей волны пандемии коронавируса сроком на четыре недели. Закрыты школы, магазины, которые не относятся к списку первоочередных. Без специального свидетельства граждане страны могут перемещаться на расстояние не более 10 километров от дома, ограничены поездки между регионами. Кроме того, в стране с 19.00 до 6.00 продолжает действовать комендантский час. С конца октября в стране остаются закрытыми кафе, рестораны, бары, культурные учреждения – музеи, театры, кинотеатры.
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жан кастекс, коронавирус covid-19, франция, в мире

Премьер Франции заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в стране

19:21 22.04.2021
 
© РИА Новости / Флоренс Галле / Перейти в фотобанкМестные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре "вакцинодроме" на стадионе Стад де Франс
Местные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре вакцинодроме на стадионе Стад де Франс - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Флоренс Галле
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ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в стране.
"Санитарная ситуация улучшается", - сказал Кастекс на пресс-конференции в четверг.
Жан-Люк Меланшон - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 10:58Распространение коронавируса
В МИД Франции прокомментировали заявления Меланшона о "Спутнике V"
Он отметил, что "пик третей волны эпидемии коронавируса, кажется, пройден".
С начала апреля по всей Франции были введены новые карантинные меры на фоне третьей волны пандемии коронавируса сроком на четыре недели. Закрыты школы, магазины, которые не относятся к списку первоочередных. Без специального свидетельства граждане страны могут перемещаться на расстояние не более 10 километров от дома, ограничены поездки между регионами. Кроме того, в стране с 19.00 до 6.00 продолжает действовать комендантский час. С конца октября в стране остаются закрытыми кафе, рестораны, бары, культурные учреждения – музеи, театры, кинотеатры.
 
Распространение коронавирусаЖан КастексКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
 
 
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