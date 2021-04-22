https://ria.ru/20210422/frantsiya-1729532940.html
Премьер Франции заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в стране
Премьер Франции заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в стране
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в стране. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T19:21
2021-04-22T19:21
2021-04-22T19:21
распространение коронавируса
жан кастекс
коронавирус covid-19
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727260316_252:455:3083:2048_1920x0_80_0_0_392e737b241ec757362e29efad529309.jpg
ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в стране."Санитарная ситуация улучшается", - сказал Кастекс на пресс-конференции в четверг.Он отметил, что "пик третей волны эпидемии коронавируса, кажется, пройден".С начала апреля по всей Франции были введены новые карантинные меры на фоне третьей волны пандемии коронавируса сроком на четыре недели. Закрыты школы, магазины, которые не относятся к списку первоочередных. Без специального свидетельства граждане страны могут перемещаться на расстояние не более 10 километров от дома, ограничены поездки между регионами. Кроме того, в стране с 19.00 до 6.00 продолжает действовать комендантский час. С конца октября в стране остаются закрытыми кафе, рестораны, бары, культурные учреждения – музеи, театры, кинотеатры.
https://ria.ru/20210420/melanshon-1729053101.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727260316_765:528:2792:2048_1920x0_80_0_0_4fc21f59ebb6bfd4f21b27988745066f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жан кастекс, коронавирус covid-19, франция, в мире
ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс
заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в стране.
"Санитарная ситуация улучшается", - сказал Кастекс на пресс-конференции в четверг.
Он отметил, что "пик третей волны эпидемии коронавируса, кажется, пройден".
С начала апреля по всей Франции были введены новые карантинные меры на фоне третьей волны пандемии коронавируса сроком на четыре недели. Закрыты школы, магазины, которые не относятся к списку первоочередных. Без специального свидетельства граждане страны могут перемещаться на расстояние не более 10 километров от дома, ограничены поездки между регионами. Кроме того, в стране с 19.00 до 6.00 продолжает действовать комендантский час. С конца октября в стране остаются закрытыми кафе, рестораны, бары, культурные учреждения – музеи, театры, кинотеатры.