https://ria.ru/20210422/frantsisk-1729459971.html

Папа Римский посетит еще одну арабскую страну

Папа Римский посетит еще одну арабскую страну

Папа Римский Франциск приедет с обещанным визитом в Ливан после формирования нового правительства, заявил назначенный премьер-министр Ливана Саад Харири после... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T14:08

2021-04-22T14:08

2021-04-22T14:08

религия и мировоззрение

папа римский

джебран басиль

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

палестина

ливан

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БЕЙРУТ, 22 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск приедет с обещанным визитом в Ливан после формирования нового правительства, заявил назначенный премьер-министр Ливана Саад Харири после встречи с понтификом в четверг в Ватикане.После визита в Ирак в марте, папа Франциск заявил, что намерен посетить Ливан. Митрополит Халдейской католической церкви в Ливане Мишель Касарджи рассказал тогда РИА Новости, что вероятней всего понтифик призовет все ливанские общины одуматься и начать действовать сообща ради будущего страны. Однако на подготовку такой поездки уходит как правило около шести месяцев."Папа Франциск сказал мне, что хотел бы посетить Ливан, но после формирования правительства, и это должно быть посланием для ускорения этого процесса",- сказал Харири, выступление премьера транслировал ливанский телеканал "Аль-Джадид".По словам премьера, на встрече с понтификом обсуждались все актуальные проблемы Ливана."Они знают, кто препятствует, а кто нет (формированию правительства - ред.). Планируются визиты в Ливан из Ватикана для разрешения проблемы (политического кризиса - ред.)", - добавил он.Харири обратился к папе Франциску за помощью, и понтифик, по его словам, откликнулся на просьбу. "Проблема в Ливане в том, что есть лагерь, который хочет наложить свою руку на все отрасли, и другой лагерь, который стремится к свободной экономике со всеми странами мира, а не только внутри страны", - отметил он. По словам назначенного премьера, процесс формирования правительства, в том числе, стопорится из-за проблем главы крупнейшей христианской партии Свободное патриотическое движение Джебрана Басиля и его союзников за пределами страны."Мы в очень тяжелом положении. Формирование правительства позволит нам остановить крах, но есть те, кто нам препятствует в выполнении этой задачи",- добавил Харири.Ранее в четверг в службе печати Святого престола сообщили журналистам, что папа Римский Франциск принял в четверг в Ватикане премьер-министра Ливана Саада Харири и подтвердил ему свое намерение посетить эту страну, "как только возникнут условия для этого".Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический, общественный и политический кризисы. За это время подало в отставку два правительства. Стоимость национальной валюты на черном рынке за это время выросла почти в десять раз, в то время как официальный курс в банках сохраняется на уровне 1500 за американский доллар. Валютные счета вкладчиков в банках остаются замороженными более полутора лет, а цены на многие продукты выросли за это время более чем на 400%. На этом фоне резко выросло число семей, оказавшихся за чертой бедности, уровень безработицы превысил отметку в 50%. Положение усугубляется присутствием в стране около 2 миллионов беженцев из Сирии и Палестины и тяжелой обстановкой на фоне пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20210419/frantsisk-1728915337.html

https://ria.ru/20210415/livan-1728404949.html

ватикан

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский, джебран басиль, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, палестина, ливан