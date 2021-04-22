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В ЛНР обвинили украинских журналистов в подготовке фейковых сюжетов
В ЛНР обвинили украинских журналистов в подготовке фейковых сюжетов
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят постановочные сюжеты, в... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T23:08
2021-04-22T23:08
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
минск
оон
в мире
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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят постановочные сюжеты, в которых представят недостоверную информацию об обстрелах со стороны ЛНР."В зону ответственности 59-й бригады ВСУ прибыли корреспонденты украинских СМИ: "5 канал", "1+1", "ICTV" и "Дом", которых сопровождают представители 74-го центра информационно-психологических операций, с редакционными заданиями подготовить сюжеты с обвинением подразделений Народной милиции в целенаправленном нарушении режима прекращения огня", - заявил журналистам в четверг офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Кроме того, по его словам, прибывшие в зону конфликта съемочные группы намерены убедить украинского зрителя в полной приверженности Киева курсу мирного урегулирования конфликта в Донбассе.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
https://ria.ru/20210422/ranenie-1729473864.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире

В ЛНР обвинили украинских журналистов в подготовке фейковых сюжетов

23:08 22.04.2021
 
© РИА НовостиОкраины Горловки и Донецка после обстрела
Окраины Горловки и Донецка после обстрела - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят постановочные сюжеты, в которых представят недостоверную информацию об обстрелах со стороны ЛНР.
"В зону ответственности 59-й бригады ВСУ прибыли корреспонденты украинских СМИ: "5 канал", "1+1", "ICTV" и "Дом", которых сопровождают представители 74-го центра информационно-психологических операций, с редакционными заданиями подготовить сюжеты с обвинением подразделений Народной милиции в целенаправленном нарушении режима прекращения огня", - заявил журналистам в четверг офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
Кроме того, по его словам, прибывшие в зону конфликта съемочные группы намерены убедить украинского зрителя в полной приверженности Киева курсу мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Окраины Горловки и Донецка после обстрела - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 15:09
В ДНР заявили о ранении жителя после обстрела со стороны ВСУ
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинскООНВ мире
 
 
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