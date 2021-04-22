https://ria.ru/20210422/feyk-1729556290.html

В ЛНР обвинили украинских журналистов в подготовке фейковых сюжетов

В ЛНР обвинили украинских журналистов в подготовке фейковых сюжетов

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят постановочные сюжеты, в... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T23:08

2021-04-22T23:08

2021-04-22T23:08

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

минск

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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят постановочные сюжеты, в которых представят недостоверную информацию об обстрелах со стороны ЛНР."В зону ответственности 59-й бригады ВСУ прибыли корреспонденты украинских СМИ: "5 канал", "1+1", "ICTV" и "Дом", которых сопровождают представители 74-го центра информационно-психологических операций, с редакционными заданиями подготовить сюжеты с обвинением подразделений Народной милиции в целенаправленном нарушении режима прекращения огня", - заявил журналистам в четверг офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Кроме того, по его словам, прибывшие в зону конфликта съемочные группы намерены убедить украинского зрителя в полной приверженности Киева курсу мирного урегулирования конфликта в Донбассе.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20210422/ranenie-1729473864.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире