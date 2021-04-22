https://ria.ru/20210422/festival-1729534238.html

На открытии фестиваля "Студенческая весна" ожидают девять тысяч гостей

На открытии фестиваля "Студенческая весна" ожидают девять тысяч гостей

Открытие фестиваля "Российская студенческая весна" станет первым масштабным шоу в год 800-летия Нижнего Новгорода, ожидается более 9 тысяч зрителей, заявил... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T19:30

2021-04-22T19:30

2021-04-22T19:30

нижегородская область

глеб никитин

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Открытие фестиваля "Российская студенческая весна" станет первым масштабным шоу в год 800-летия Нижнего Новгорода, ожидается более 9 тысяч зрителей, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Церемония открытия Всероссийского фестиваля студенческого творчества "Российская студенческая весна" состоится на стадионе "Нижний Новгород" 15 мая."Событие пройдет с участием более 9 тысяч зрителей и станет первым масштабным шоу в череде праздничных мероприятий, которые запланированы в Нижнем Новгороде в год 800-летия", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина на заседании федерального оргкомитета фестиваля под председательством министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.Глава региона подчеркнул, что с точки зрения содержания, организации и технического оснащения фестиваль "Российская студенческая весна" в Нижнем Новгороде станет лучшим за последние годы и задаст высокую планку для будущих организаторов. Губернатор также предложил привлечь студентов-участников фестиваля к обсуждению проектов благоустройства, реализуемых в настоящее время в Нижнем Новгороде. "Наш город активно развивается и готовится к празднованию 800-летия. В городе реконструируются знаковые общественные пространства, и молодые люди, приехавшие к нам на фестиваль, могли бы принять участие в этом деле. Мы можем организовать публичные дискуссии, экспертные обсуждения, мозговые штурмы, классические субботники и другие мероприятия, в ходе которых молодежь даст свою оценку организации реконструируемых объектов и выступит с предложениями", – сказал Никитин.По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, особенностью нижегородского фестиваля, проводимого в Год науки и технологий, станет форум "Молодежь и наука". "Студенческая жизнь – это не только творческие конкурсы, но, прежде всего, вхождение в избранную профессию и занятие наукой. Программа этого первого фестивального научного форума продолжительностью два с половиной дня будет включать традиционную сессию молодых нижегородских ученых, студенческие доклады и общение с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым, который предложит фестивалю современную научную повестку", – сообщила она.

https://ria.ru/20200910/festival-1577032480.html

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область