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Нижегородская область
https://ria.ru/20210422/festival-1729534238.html
На открытии фестиваля "Студенческая весна" ожидают девять тысяч гостей
На открытии фестиваля "Студенческая весна" ожидают девять тысяч гостей
Открытие фестиваля "Российская студенческая весна" станет первым масштабным шоу в год 800-летия Нижнего Новгорода, ожидается более 9 тысяч зрителей, заявил... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T19:30
2021-04-22T19:30
нижегородская область
глеб никитин
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Открытие фестиваля "Российская студенческая весна" станет первым масштабным шоу в год 800-летия Нижнего Новгорода, ожидается более 9 тысяч зрителей, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Церемония открытия Всероссийского фестиваля студенческого творчества "Российская студенческая весна" состоится на стадионе "Нижний Новгород" 15 мая."Событие пройдет с участием более 9 тысяч зрителей и станет первым масштабным шоу в череде праздничных мероприятий, которые запланированы в Нижнем Новгороде в год 800-летия", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина на заседании федерального оргкомитета фестиваля под председательством министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.Глава региона подчеркнул, что с точки зрения содержания, организации и технического оснащения фестиваль "Российская студенческая весна" в Нижнем Новгороде станет лучшим за последние годы и задаст высокую планку для будущих организаторов. Губернатор также предложил привлечь студентов-участников фестиваля к обсуждению проектов благоустройства, реализуемых в настоящее время в Нижнем Новгороде. "Наш город активно развивается и готовится к празднованию 800-летия. В городе реконструируются знаковые общественные пространства, и молодые люди, приехавшие к нам на фестиваль, могли бы принять участие в этом деле. Мы можем организовать публичные дискуссии, экспертные обсуждения, мозговые штурмы, классические субботники и другие мероприятия, в ходе которых молодежь даст свою оценку организации реконструируемых объектов и выступит с предложениями", – сказал Никитин.По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, особенностью нижегородского фестиваля, проводимого в Год науки и технологий, станет форум "Молодежь и наука". "Студенческая жизнь – это не только творческие конкурсы, но, прежде всего, вхождение в избранную профессию и занятие наукой. Программа этого первого фестивального научного форума продолжительностью два с половиной дня будет включать традиционную сессию молодых нижегородских ученых, студенческие доклады и общение с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым, который предложит фестивалю современную научную повестку", – сообщила она.
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глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область

На открытии фестиваля "Студенческая весна" ожидают девять тысяч гостей

19:30 22.04.2021
 
© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Открытие фестиваля "Российская студенческая весна" станет первым масштабным шоу в год 800-летия Нижнего Новгорода, ожидается более 9 тысяч зрителей, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Церемония открытия Всероссийского фестиваля студенческого творчества "Российская студенческая весна" состоится на стадионе "Нижний Новгород" 15 мая.
"Событие пройдет с участием более 9 тысяч зрителей и станет первым масштабным шоу в череде праздничных мероприятий, которые запланированы в Нижнем Новгороде в год 800-летия", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина на заседании федерального оргкомитета фестиваля под председательством министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.
Глава региона подчеркнул, что с точки зрения содержания, организации и технического оснащения фестиваль "Российская студенческая весна" в Нижнем Новгороде станет лучшим за последние годы и задаст высокую планку для будущих организаторов.
"Помимо творческих состязаний, в рамках фестиваля планируется построить Фестивальный городок, который будет доступен для жителей и гостей региона. Можно будет познакомиться с историей Нижнего Новгорода и программой празднования юбилея", – отметил Никитин.
Губернатор также предложил привлечь студентов-участников фестиваля к обсуждению проектов благоустройства, реализуемых в настоящее время в Нижнем Новгороде. "Наш город активно развивается и готовится к празднованию 800-летия. В городе реконструируются знаковые общественные пространства, и молодые люди, приехавшие к нам на фестиваль, могли бы принять участие в этом деле. Мы можем организовать публичные дискуссии, экспертные обсуждения, мозговые штурмы, классические субботники и другие мероприятия, в ходе которых молодежь даст свою оценку организации реконструируемых объектов и выступит с предложениями", – сказал Никитин.
По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, особенностью нижегородского фестиваля, проводимого в Год науки и технологий, станет форум "Молодежь и наука". "Студенческая жизнь – это не только творческие конкурсы, но, прежде всего, вхождение в избранную профессию и занятие наукой. Программа этого первого фестивального научного форума продолжительностью два с половиной дня будет включать традиционную сессию молодых нижегородских ученых, студенческие доклады и общение с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым, который предложит фестивалю современную научную повестку", – сообщила она.
Всероссийский фестиваль Российская студенческая весна – весна Победы - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября 2020, 13:25
В Ростове-на-Дону завершился фестиваль "Российская студенческая весна"
 
Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская область
 
 
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