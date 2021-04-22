https://ria.ru/20210422/erevan-1729548399.html

В Ереване задержали 14 человек на акции протеста

В Ереване задержали 14 человек на акции протеста

В Ереване силовики задержали и доставили в участки 14 протестовавших у здания Генпрокуратуры, сообщил РИА Новости пресс-секретарь полиции республики Эдгар... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T21:32

2021-04-22T21:32

2021-04-22T23:27

никол пашинян

ереван

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ЕРЕВАН, 22 апр — РИА Новости. В Ереване силовики задержали и доставили в участки 14 протестовавших у здания Генпрокуратуры, сообщил РИА Новости пресс-секретарь полиции республики Эдгар Джаноян.По данным местных СМИ, среди задержанных — сын бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.В ходе митинга произошли столкновения с силовиками.Участники акции требовали освободить задержанных жителей Сюникской области. Накануне в городах Мегри, Каджаран, Капан и Горис прошли протесты против визита премьер-министра Никола Пашиняна. В Мегри они сопровождались небольшими стычками с полицией.На совещании в администрации региона премьер заявил, что ждет от силовиков "четкой и жесткой реакции", "резких и специальных действий <…> для привлечения виновных к ответственности".В Генпрокуратуре РИА Новости заявили, что открыто уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой и сопряженное с оказанием сопротивления представителю власти".Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что развертывание новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.

https://ria.ru/20210422/pashinyan-1729544116.html

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Протесты в Ереване: стычки с полицией усиливаются В Ереване проходят протесты в поддержку жителей Сюникской области. Стычки с силовиками усиливаются 2021-04-22T21:32 true PT0M22S

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никол пашинян, ереван, армения, в мире