https://ria.ru/20210422/erevan-1729534751.html

На акции протеста в Ереване начались стычки с силовиками

На акции протеста в Ереване начались стычки с силовиками

В Ереване на акции протеста в поддержку жителей Сюникской области, где вчера митинговали против визита премьер-министра Никола Пашиняна, начались стычки с... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T19:34

2021-04-22T19:34

2021-04-22T20:42

никол пашинян

арцвик минасян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 22 апр — РИА Новости. В Ереване на акции протеста в поддержку жителей Сюникской области, где вчера митинговали против визита премьер-министра Никола Пашиняна, начались стычки с силовиками.Одному из бойцов спецподразделений стало плохо.Как сообщил корреспондент РИА Новости, оппозиция требует освободить задержанных жителей региона.Один из организаторов акции Арцвик Минасян потребовал возбудить уголовное дело "в связи с незаконными распоряжениями премьера".Накануне в городах Мегри, Каджаран, Капан и Горис прошли акции протеста против визита Пашиняна. В Мегри они переросли в столкновения с силовиками. Премьер на совещании в администрации региона заявил, что ждет "четкой и жесткой реакции", "резких и специальных действий… для привлечения виновных к ответственности".В Генпрокуратуре республики РИА Новости заявили, что открыто уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой и сопряженное с оказанием сопротивления представителю власти".Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что развертывание новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.

https://ria.ru/20210421/pashinyan-1729206674.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/pashinyan-1729216076.html

ереван

армения

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Протесты в Ереване: стычки с полицией усиливаются В Ереване проходят протесты в поддержку жителей Сюникской области. Стычки с силовиками усиливаются 2021-04-22T19:34 true PT0M22S

Протесты в Ереване: одному из силовиков стало плохо В Ереване проходят протесты. Одному из силовиков стало плохо 2021-04-22T19:34 true PT0M09S

В Ереване начались стычки с силовиками В Ереване протесты в поддержку жителей Сюникской области, где вчера прошли акции против визита Пашиняна, начались стычки с силовиками 2021-04-22T19:34 true PT0M11S

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никол пашинян, арцвик минасян, ереван, армения, в мире