https://ria.ru/20210422/erevan-1729534751.html
На акции протеста в Ереване начались стычки с силовиками
На акции протеста в Ереване начались стычки с силовиками
В Ереване на акции протеста в поддержку жителей Сюникской области, где вчера митинговали против визита премьер-министра Никола Пашиняна, начались стычки с... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T19:34
2021-04-22T19:34
2021-04-22T20:42
никол пашинян
арцвик минасян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 22 апр — РИА Новости. В Ереване на акции протеста в поддержку жителей Сюникской области, где вчера митинговали против визита премьер-министра Никола Пашиняна, начались стычки с силовиками.Одному из бойцов спецподразделений стало плохо.Как сообщил корреспондент РИА Новости, оппозиция требует освободить задержанных жителей региона.Один из организаторов акции Арцвик Минасян потребовал возбудить уголовное дело "в связи с незаконными распоряжениями премьера".Накануне в городах Мегри, Каджаран, Капан и Горис прошли акции протеста против визита Пашиняна. В Мегри они переросли в столкновения с силовиками. Премьер на совещании в администрации региона заявил, что ждет "четкой и жесткой реакции", "резких и специальных действий… для привлечения виновных к ответственности".В Генпрокуратуре республики РИА Новости заявили, что открыто уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой и сопряженное с оказанием сопротивления представителю власти".Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что развертывание новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
https://ria.ru/20210421/pashinyan-1729206674.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/pashinyan-1729216076.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Протесты в Ереване: стычки с полицией усиливаются
В Ереване проходят протесты в поддержку жителей Сюникской области. Стычки с силовиками усиливаются
2021-04-22T19:34
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PT0M22S
Протесты в Ереване: одному из силовиков стало плохо
В Ереване проходят протесты. Одному из силовиков стало плохо
2021-04-22T19:34
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В Ереване начались стычки с силовиками
В Ереване протесты в поддержку жителей Сюникской области, где вчера прошли акции против визита Пашиняна, начались стычки с силовиками
2021-04-22T19:34
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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никол пашинян, арцвик минасян, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 22 апр — РИА Новости. В Ереване на акции протеста в поддержку жителей Сюникской области, где вчера митинговали против визита премьер-министра Никола Пашиняна, начались стычки с силовиками.
Одному из бойцов спецподразделений стало плохо.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, оппозиция требует освободить задержанных жителей региона.
Один из организаторов акции Арцвик Минасян
потребовал возбудить уголовное дело "в связи с незаконными распоряжениями премьера".
Накануне в городах Мегри, Каджаран, Капан и Горис прошли акции протеста против визита Пашиняна. В Мегри они переросли в столкновения с силовиками. Премьер на совещании в администрации региона заявил, что ждет "четкой и жесткой реакции", "резких и специальных действий… для привлечения виновных к ответственности".
В Генпрокуратуре республики РИА Новости заявили, что открыто уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой и сопряженное с оказанием сопротивления представителю власти".
Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что развертывание новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.