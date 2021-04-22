https://ria.ru/20210422/energiya-1729477286.html

СМИ: США заподозрили Россию в атаках при помощи "направленной энергии"

СМИ: США заподозрили Россию в атаках при помощи "направленной энергии"

Пентагон сообщил конгрессменам о разведданных, касающихся предполагаемых атак с использованием технологии "направленной энергии" (без применения снарядов)... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:30

2021-04-22T15:30

2021-04-22T15:30

министерство обороны сша

куба

сирия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602530562_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_c5d3e775cb123aabda2aeca2837c9dbf.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пентагон сообщил конгрессменам о разведданных, касающихся предполагаемых атак с использованием технологии "направленной энергии" (без применения снарядов) против американских войск, чиновники считают, что вероятный организатор этих атак - РФ, однако при расследовании выявили, что один из инцидентов был связан с обычным пищевым отравлением, пишет газета Politico со ссылкой на информированные источники.Как пишет газета, в Пентагоне считают Россию вероятно ответственной за эти атаки. При этом отмечают, что формально заявить о чьей-то причастности сложно, потому что симптомы якобы от этих атак могут возникнуть и по другим причинам. Доказательств о возможной причастности России издание не приводит.Как заявили газете бывшие сотрудники, занятые в сфере нацбезопасности, Пентагон с прошлого года ведет расследование подобных инцидентов, в том числе против своих служащих по всему миру. Тогда же американское минобороны проинформировало две основные группы конгрессменов о своем расследовании.По словам членов конгресса, в докладе Пентагона сообщалось, что в результате атак пострадали американские войска в Сирии. В результате одного из таких инцидентов в Сирии осенью 2020 года у нескольких военных якобы появились симптомы, похожие на те, которые бывают при ОРВИ.Другой бывший сотрудник, работавший в сфере нацбезопасности заявил, что в одном из случаев, когда американские чиновники подозревали, что морской пехотинец в Сирии пострадал от атаки с использованием технологии "направленной энергии, Пентагон провел расследование и выяснил, что симптомы у этого пехотинца были результатом пищевого отравления". Представитель Пентагона в то же время заявил газете, что минобороны не в курсе об информации об атаках с оружием "направленной энергии" против войск США в Сирии.По словам источников газеты, расследование Пентагона переросло в масштабные обсуждения с участием Совета нацбезопасности, ЦРУ, госдепа и аппарата директора национальной разведки США. Членам конгресса, допущенным к особо секретным разведанным, сообщили, что "предположительно Россия" выбрала своей целью американцев в Сирии для совершения атак с использованием технологий "направленной энергии".Конгрессмены заявили, что, по мнению Пентагона, атаки "направленной энергии" похожи на те, которые совершались против американцев на Кубе в 2016 и 2017 годах. Тогда предполагалось, что дипломаты могли подвергнуться неустановленному звуковому воздействию, в результате чего некоторые из них испытали долговременные последствия для здоровья.Сенатор из комитета вооруженных сил Джим Инхоф сообщил газете, что расследование Пентагона будет обсуждаться. "Я знаю, что у нас будет обсуждение, брифинг по этому вопросу, неформальный и, честно говоря, он будет конфиденциальным. Поэтому давайте подождем и посмотрим", - сказал сенатор.Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", МИД РФ называл эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями".

https://ria.ru/20210419/ssha-1728970861.html

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

куба

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны сша, куба, сирия, сша, в мире