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СМИ: США заподозрили Россию в атаках при помощи "направленной энергии"
СМИ: США заподозрили Россию в атаках при помощи "направленной энергии"
Пентагон сообщил конгрессменам о разведданных, касающихся предполагаемых атак с использованием технологии "направленной энергии" (без применения снарядов)... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:30
2021-04-22T15:30
министерство обороны сша
куба
сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пентагон сообщил конгрессменам о разведданных, касающихся предполагаемых атак с использованием технологии "направленной энергии" (без применения снарядов) против американских войск, чиновники считают, что вероятный организатор этих атак - РФ, однако при расследовании выявили, что один из инцидентов был связан с обычным пищевым отравлением, пишет газета Politico со ссылкой на информированные источники.Как пишет газета, в Пентагоне считают Россию вероятно ответственной за эти атаки. При этом отмечают, что формально заявить о чьей-то причастности сложно, потому что симптомы якобы от этих атак могут возникнуть и по другим причинам. Доказательств о возможной причастности России издание не приводит.Как заявили газете бывшие сотрудники, занятые в сфере нацбезопасности, Пентагон с прошлого года ведет расследование подобных инцидентов, в том числе против своих служащих по всему миру. Тогда же американское минобороны проинформировало две основные группы конгрессменов о своем расследовании.По словам членов конгресса, в докладе Пентагона сообщалось, что в результате атак пострадали американские войска в Сирии. В результате одного из таких инцидентов в Сирии осенью 2020 года у нескольких военных якобы появились симптомы, похожие на те, которые бывают при ОРВИ.Другой бывший сотрудник, работавший в сфере нацбезопасности заявил, что в одном из случаев, когда американские чиновники подозревали, что морской пехотинец в Сирии пострадал от атаки с использованием технологии "направленной энергии, Пентагон провел расследование и выяснил, что симптомы у этого пехотинца были результатом пищевого отравления". Представитель Пентагона в то же время заявил газете, что минобороны не в курсе об информации об атаках с оружием "направленной энергии" против войск США в Сирии.По словам источников газеты, расследование Пентагона переросло в масштабные обсуждения с участием Совета нацбезопасности, ЦРУ, госдепа и аппарата директора национальной разведки США. Членам конгресса, допущенным к особо секретным разведанным, сообщили, что "предположительно Россия" выбрала своей целью американцев в Сирии для совершения атак с использованием технологий "направленной энергии".Конгрессмены заявили, что, по мнению Пентагона, атаки "направленной энергии" похожи на те, которые совершались против американцев на Кубе в 2016 и 2017 годах. Тогда предполагалось, что дипломаты могли подвергнуться неустановленному звуковому воздействию, в результате чего некоторые из них испытали долговременные последствия для здоровья.Сенатор из комитета вооруженных сил Джим Инхоф сообщил газете, что расследование Пентагона будет обсуждаться. "Я знаю, что у нас будет обсуждение, брифинг по этому вопросу, неформальный и, честно говоря, он будет конфиденциальным. Поэтому давайте подождем и посмотрим", - сказал сенатор.Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", МИД РФ называл эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями".
https://ria.ru/20210419/ssha-1728970861.html
https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html
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министерство обороны сша, куба, сирия, сша, в мире

СМИ: США заподозрили Россию в атаках при помощи "направленной энергии"

15:30 22.04.2021
 
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew CraneАмериканский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew Crane
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пентагон сообщил конгрессменам о разведданных, касающихся предполагаемых атак с использованием технологии "направленной энергии" (без применения снарядов) против американских войск, чиновники считают, что вероятный организатор этих атак - РФ, однако при расследовании выявили, что один из инцидентов был связан с обычным пищевым отравлением, пишет газета Politico со ссылкой на информированные источники.
Как пишет газета, в Пентагоне считают Россию вероятно ответственной за эти атаки. При этом отмечают, что формально заявить о чьей-то причастности сложно, потому что симптомы якобы от этих атак могут возникнуть и по другим причинам. Доказательств о возможной причастности России издание не приводит.
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20 - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 17:11
За что надо сказать "Спасибо!" новой администрации США
Как заявили газете бывшие сотрудники, занятые в сфере нацбезопасности, Пентагон с прошлого года ведет расследование подобных инцидентов, в том числе против своих служащих по всему миру. Тогда же американское минобороны проинформировало две основные группы конгрессменов о своем расследовании.
По словам членов конгресса, в докладе Пентагона сообщалось, что в результате атак пострадали американские войска в Сирии. В результате одного из таких инцидентов в Сирии осенью 2020 года у нескольких военных якобы появились симптомы, похожие на те, которые бывают при ОРВИ.
Другой бывший сотрудник, работавший в сфере нацбезопасности заявил, что в одном из случаев, когда американские чиновники подозревали, что морской пехотинец в Сирии пострадал от атаки с использованием технологии "направленной энергии, Пентагон провел расследование и выяснил, что симптомы у этого пехотинца были результатом пищевого отравления". Представитель Пентагона в то же время заявил газете, что минобороны не в курсе об информации об атаках с оружием "направленной энергии" против войск США в Сирии.
Граффити с изображение статуи Свободы - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 08:00
США с помощью санкций уничтожают свое главенство над миром
По словам источников газеты, расследование Пентагона переросло в масштабные обсуждения с участием Совета нацбезопасности, ЦРУ, госдепа и аппарата директора национальной разведки США. Членам конгресса, допущенным к особо секретным разведанным, сообщили, что "предположительно Россия" выбрала своей целью американцев в Сирии для совершения атак с использованием технологий "направленной энергии".
Конгрессмены заявили, что, по мнению Пентагона, атаки "направленной энергии" похожи на те, которые совершались против американцев на Кубе в 2016 и 2017 годах. Тогда предполагалось, что дипломаты могли подвергнуться неустановленному звуковому воздействию, в результате чего некоторые из них испытали долговременные последствия для здоровья.
Переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Вана И в Анкоридже, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 08:00
США снова хотят учить всех жизни. Россия и Китай приглашаются особо
Сенатор из комитета вооруженных сил Джим Инхоф сообщил газете, что расследование Пентагона будет обсуждаться. "Я знаю, что у нас будет обсуждение, брифинг по этому вопросу, неформальный и, честно говоря, он будет конфиденциальным. Поэтому давайте подождем и посмотрим", - сказал сенатор.
Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", МИД РФ называл эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями".
 
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