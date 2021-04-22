Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210422/eksport-1729455034.html
Экспорт китайского текстиля и одежды в РФ за 20 лет вырос почти в 7 раз
Экспорт китайского текстиля и одежды в РФ за 20 лет вырос почти в 7 раз
Объем экспорта текстиля и одежды из Китая в Россию в период с 2000 по 2020 годы увеличился почти в 7 раз. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:56
2021-04-22T13:56
россия-китай: главное
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729456949_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f20dab5f6d3a63f6aad5c5601fc5dbc3.jpg
МОСКВА, 22 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем экспорта текстиля и одежды из Китая в Россию в период с 2000 по 2020 годы увеличился почти в 7 раз. Об этом сообщил заместитель председателя Китайской торговой палаты по экспорту и импорту текстильных изделий Чжан Сиань на семинаре по вопросам внедрения обязательной электронной маркировки товаров на территории РФ, организованном совместно китайскими и российскими предприятиями.Чжан Сиань отметил, что в торговле текстильной продукцией Китая с Россией большая часть составляет экспорт (свыше 99% всего оборота). Россия является восьмым рынком в мире по объему импорта текстильной продукции из Китая. Объем экспорта текстильной продукции из Китая в Россию вырос с 1,11 миллиарда долларов в 2000 году до 7,65 миллиарда долларов в 2020 году. По сути за 20 лет он вырос в 7 раз.Россия, как важный участник инициативы "Один пояс и один пути", представляет собой основной коридор, способствующий укреплению торгово-экономических связей Китая и Европы, а также один из важных мировых рынков для китайских компаний в постэпидемическую эпоху.Семинар по вопросам внедрения обязательной электронной маркировки товаров на территории РФ прошел 19 апреля в формате видеоконференции. Его цель – ознакомить предприятия легкой промышленности из Китая с соответствующими нормативными актами, обсудить вопросы адаптации к изменению осуществления торговых операций после введения цифровой маркировки и др.
https://ria.ru/20210416/vystavka-1728544723.html
https://ria.ru/20210414/kitay-1728194045.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729456949_255:0:2922:2000_1920x0_80_0_0_312cd46b66d42e86c7e80009273014c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, китай

Экспорт китайского текстиля и одежды в РФ за 20 лет вырос почти в 7 раз

13:56 22.04.2021
 
© AFP 2021 / STRСотрудница текстильной фабрики в Ханьдане, в провинции Хэбэй
Сотрудница текстильной фабрики в Ханьдане, в провинции Хэбэй - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© AFP 2021 / STR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем экспорта текстиля и одежды из Китая в Россию в период с 2000 по 2020 годы увеличился почти в 7 раз.
Об этом сообщил заместитель председателя Китайской торговой палаты по экспорту и импорту текстильных изделий Чжан Сиань на семинаре по вопросам внедрения обязательной электронной маркировки товаров на территории РФ, организованном совместно китайскими и российскими предприятиями.
Гуанчжоу - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 12:19Россия-Китай: Главное
Подмосковных производителей представили на выставке пластмасс в Китае
Чжан Сиань отметил, что в торговле текстильной продукцией Китая с Россией большая часть составляет экспорт (свыше 99% всего оборота). Россия является восьмым рынком в мире по объему импорта текстильной продукции из Китая. Объем экспорта текстильной продукции из Китая в Россию вырос с 1,11 миллиарда долларов в 2000 году до 7,65 миллиарда долларов в 2020 году. По сути за 20 лет он вырос в 7 раз.
Россия, как важный участник инициативы "Один пояс и один пути", представляет собой основной коридор, способствующий укреплению торгово-экономических связей Китая и Европы, а также один из важных мировых рынков для китайских компаний в постэпидемическую эпоху.
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 10:39Россия-Китай: Главное
Российско-китайский товарооборот вырос на 15,4% в первом квартале
Семинар по вопросам внедрения обязательной электронной маркировки товаров на территории РФ прошел 19 апреля в формате видеоконференции. Его цель – ознакомить предприятия легкой промышленности из Китая с соответствующими нормативными актами, обсудить вопросы адаптации к изменению осуществления торговых операций после введения цифровой маркировки и др.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
00:05Минобороны рассказало о героизме Красной Армии при освобождении Венгрии
Лента новостейМолния