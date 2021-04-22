https://ria.ru/20210422/eksport-1729455034.html

Экспорт китайского текстиля и одежды в РФ за 20 лет вырос почти в 7 раз

Экспорт китайского текстиля и одежды в РФ за 20 лет вырос почти в 7 раз

Объем экспорта текстиля и одежды из Китая в Россию в период с 2000 по 2020 годы увеличился почти в 7 раз. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T13:56

2021-04-22T13:56

2021-04-22T13:56

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МОСКВА, 22 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем экспорта текстиля и одежды из Китая в Россию в период с 2000 по 2020 годы увеличился почти в 7 раз. Об этом сообщил заместитель председателя Китайской торговой палаты по экспорту и импорту текстильных изделий Чжан Сиань на семинаре по вопросам внедрения обязательной электронной маркировки товаров на территории РФ, организованном совместно китайскими и российскими предприятиями.Чжан Сиань отметил, что в торговле текстильной продукцией Китая с Россией большая часть составляет экспорт (свыше 99% всего оборота). Россия является восьмым рынком в мире по объему импорта текстильной продукции из Китая. Объем экспорта текстильной продукции из Китая в Россию вырос с 1,11 миллиарда долларов в 2000 году до 7,65 миллиарда долларов в 2020 году. По сути за 20 лет он вырос в 7 раз.Россия, как важный участник инициативы "Один пояс и один пути", представляет собой основной коридор, способствующий укреплению торгово-экономических связей Китая и Европы, а также один из важных мировых рынков для китайских компаний в постэпидемическую эпоху.Семинар по вопросам внедрения обязательной электронной маркировки товаров на территории РФ прошел 19 апреля в формате видеоконференции. Его цель – ознакомить предприятия легкой промышленности из Китая с соответствующими нормативными актами, обсудить вопросы адаптации к изменению осуществления торговых операций после введения цифровой маркировки и др.

https://ria.ru/20210416/vystavka-1728544723.html

https://ria.ru/20210414/kitay-1728194045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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