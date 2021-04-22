https://ria.ru/20210422/ekologiya-1729490761.html

Путин предложил преференции компаниям, инвестирующим в чистые технологии

Путин предложил преференции компаниям, инвестирующим в чистые технологии

Россия готова предложить целый набор совместных проектов по климату, рассмотреть преференции для зарубежных компаний, готовых работать в экологичной среде,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:25

2021-04-22T16:25

2021-04-22T16:25

россия

новости - экология

владимир путин

экология

экономика

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия готова предложить целый набор совместных проектов по климату, рассмотреть преференции для зарубежных компаний, готовых работать в экологичной среде, заявил президент РФ Владимир Путин."Убежден, борьба за сохранение климата, конечно же, призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов, рассмотреть возможность преференций даже для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе, и у нас в стране", - сказал Путин на саммите по климату.Он добавил, что глобальное развитие должно быть не просто "зеленым", но и устойчивым для всех стран без исключения,

https://ria.ru/20210422/putin-1729485246.html

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россия, новости - экология, владимир путин, экология, экономика