https://ria.ru/20210422/egipet-1729514425.html

Эксперты сообщили, когда может открыться авиасообщение с курортами Египта

Эксперты сообщили, когда может открыться авиасообщение с курортами Египта

Ассоциация туроператоров России (АТОР) не ожидает возобновления полетов на курорты Египта на майские праздники, сообщила исполнительный директор АТОР Майя... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:23

2021-04-22T18:23

2021-04-22T18:23

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майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не ожидает возобновления полетов на курорты Египта на майские праздники, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Как никогда российский рынок, российские туристы близки к официальному объявлению даты открытия прямого авиасообщения с курортами Египта. По нашей предварительной информации, она вряд ли придется на майские праздники, скорее всего — вторая половина мая", – сказала Ломидзе."Это прогноз и предварительная оценка, – добавила она. – Мы исходим просто из той информации, которая есть в публичном поле у всех: заявления министерства иностранных дел, сообщения Росавиации. Но есть еще некий инсайд, который позволяет делать такой прогноз, что на майские праздники, скорее всего, Египта не будет".Замглавы МИД РФ Михаил Богданов во вторник заявил, что Москва рассчитывает на возобновление чартерного авиасообщения с египетскими курортами – Хургадой и Шарм-эш-Шейхом - в ближайшее время. Посольство Египта в Москве подтвердило планы по скорому запуску чартеров между Россией и египетскими курортами. Однако в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса отметили, что решение еще не принято.

https://ria.ru/20210420/egipet-1729144307.html

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москва

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