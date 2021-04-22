Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210422/egipet-1729514425.html
Эксперты сообщили, когда может открыться авиасообщение с курортами Египта
Эксперты сообщили, когда может открыться авиасообщение с курортами Египта
Ассоциация туроператоров России (АТОР) не ожидает возобновления полетов на курорты Египта на майские праздники, сообщила исполнительный директор АТОР Майя... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:23
2021-04-22T18:23
туризм
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
россия
туризм
самолеты
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155134/12/1551341233_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_aa3fa327ea7cbe89be231b9ff85e4f98.jpg
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не ожидает возобновления полетов на курорты Египта на майские праздники, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Как никогда российский рынок, российские туристы близки к официальному объявлению даты открытия прямого авиасообщения с курортами Египта. По нашей предварительной информации, она вряд ли придется на майские праздники, скорее всего — вторая половина мая", – сказала Ломидзе."Это прогноз и предварительная оценка, – добавила она. – Мы исходим просто из той информации, которая есть в публичном поле у всех: заявления министерства иностранных дел, сообщения Росавиации. Но есть еще некий инсайд, который позволяет делать такой прогноз, что на майские праздники, скорее всего, Египта не будет".Замглавы МИД РФ Михаил Богданов во вторник заявил, что Москва рассчитывает на возобновление чартерного авиасообщения с египетскими курортами – Хургадой и Шарм-эш-Шейхом - в ближайшее время. Посольство Египта в Москве подтвердило планы по скорому запуску чартеров между Россией и египетскими курортами. Однако в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса отметили, что решение еще не принято.
https://ria.ru/20210420/egipet-1729144307.html
россия
хургада
шарм-эш-шейх
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155134/12/1551341233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0755c1c5555ae9d8eb88c1204cb3ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, россия, туризм, самолеты, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, михаил богданов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва

Эксперты сообщили, когда может открыться авиасообщение с курортами Египта

18:23 22.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Шарм-эль-Шейхом
Самолет в небе над Шарм-эль-Шейхом - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не ожидает возобновления полетов на курорты Египта на майские праздники, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Как никогда российский рынок, российские туристы близки к официальному объявлению даты открытия прямого авиасообщения с курортами Египта. По нашей предварительной информации, она вряд ли придется на майские праздники, скорее всего — вторая половина мая", – сказала Ломидзе.
"Это прогноз и предварительная оценка, – добавила она. – Мы исходим просто из той информации, которая есть в публичном поле у всех: заявления министерства иностранных дел, сообщения Росавиации. Но есть еще некий инсайд, который позволяет делать такой прогноз, что на майские праздники, скорее всего, Египта не будет".
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов во вторник заявил, что Москва рассчитывает на возобновление чартерного авиасообщения с египетскими курортами – Хургадой и Шарм-эш-Шейхом - в ближайшее время. Посольство Египта в Москве подтвердило планы по скорому запуску чартеров между Россией и египетскими курортами. Однако в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса отметили, что решение еще не принято.
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 17:54Туризм
Российским туроператорам понадобится неделя для запуска чартеров в Египет
 
Туризмкуда можно лететьотдых на морекуда поехатьРоссияТуризмсамолетыМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхМихаил БогдановФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
00:05Минобороны рассказало о героизме Красной Армии при освобождении Венгрии
Лента новостейМолния