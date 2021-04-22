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Джабаров назвал требования Чехии о компенсации за взрывы смешными
Джабаров назвал требования Чехии о компенсации за взрывы смешными
Россия не пойдет ни на какую компенсацию Чехии, наша страна не виновна во взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, ее причастность к этому никак не... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:30
2021-04-22T10:45
якуб кулганек
совет федерации рф
мид чехии
сша
россия
владимир джабаров
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия не пойдет ни на какую компенсацию Чехии, наша страна не виновна во взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, ее причастность к этому никак не подтверждена, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек ранее не исключил, что Прага будет требовать материальную компенсацию и извинения от РФ за разрушения от взрывов во Врбетице.Антироссийские настроения в Чехии усилились на фоне прозвучавших в конце прошлой недели со стороны властей обвинений спецслужб РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и последовавшего за этим решения о высылке из страны 18 российских дипломатов.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США, Чехия и другие страны Европы стараются прикрыть свои собственные внутренние проблемы.
https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729410051.html
https://ria.ru/20210420/rassledovanie-1729127628.html
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якуб кулганек, совет федерации рф, мид чехии, сша, россия, владимир джабаров, чехия

Джабаров назвал требования Чехии о компенсации за взрывы смешными

10:30 22.04.2021 (обновлено: 10:45 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия не пойдет ни на какую компенсацию Чехии, наша страна не виновна во взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, ее причастность к этому никак не подтверждена, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек ранее не исключил, что Прага будет требовать материальную компенсацию и извинения от РФ за разрушения от взрывов во Врбетице.
"Россия этого не совершала, вина России не доказана, ничем не подтверждена. Это просто смешно, требовать за это компенсации", - заявил Джабаров.
Антироссийские настроения в Чехии усилились на фоне прозвучавших в конце прошлой недели со стороны властей обвинений спецслужб РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и последовавшего за этим решения о высылке из страны 18 российских дипломатов.
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Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США, Чехия и другие страны Европы стараются прикрыть свои собственные внутренние проблемы.
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Якуб КулганекСовет Федерации РФМИД ЧехииСШАРоссияВладимир ДжабаровЧехия
 
 
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