https://ria.ru/20210422/dzhabarov-1729409180.html
Джабаров назвал требования Чехии о компенсации за взрывы смешными
Джабаров назвал требования Чехии о компенсации за взрывы смешными
Россия не пойдет ни на какую компенсацию Чехии, наша страна не виновна во взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, ее причастность к этому никак не... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:30
2021-04-22T10:30
2021-04-22T10:45
якуб кулганек
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия не пойдет ни на какую компенсацию Чехии, наша страна не виновна во взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, ее причастность к этому никак не подтверждена, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек ранее не исключил, что Прага будет требовать материальную компенсацию и извинения от РФ за разрушения от взрывов во Врбетице.Антироссийские настроения в Чехии усилились на фоне прозвучавших в конце прошлой недели со стороны властей обвинений спецслужб РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и последовавшего за этим решения о высылке из страны 18 российских дипломатов.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США, Чехия и другие страны Европы стараются прикрыть свои собственные внутренние проблемы.
https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729410051.html
https://ria.ru/20210420/rassledovanie-1729127628.html
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якуб кулганек, совет федерации рф, мид чехии, сша, россия, владимир джабаров, чехия