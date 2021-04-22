https://ria.ru/20210422/dollar-1729421012.html

МЭР повысило прогноз среднего курса доллара на 2021 год, сообщил источник

МЭР повысило прогноз среднего курса доллара на 2021 год, сообщил источник

Минэкономразвития повысило прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 73,3 рубля с 72,4 рубля за доллар, к концу года ожидает возвращения курса к... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:25

2021-04-22T11:25

2021-04-22T11:25

россия

цены на нефть

экономика

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 73,3 рубля с 72,4 рубля за доллар, к концу года ожидает возвращения курса к фундаментальным значениям в 71-72 рубля за доллар, сообщил журналистам источник в министерстве.В 2022 году среднегодовой курс доллара теперь прогнозируется на уровне 71,8 рубля вместо 73,1 рубля за доллар в прежней версии прогноза.В 2023 и 2024 годах среднегодовой курс доллара, как ожидается, составит 72,6 и 73,6 рубля соответственно.

https://ria.ru/20210405/dollar-1604222765.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, экономика