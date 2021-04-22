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МЭР повысило прогноз среднего курса доллара на 2021 год, сообщил источник
МЭР повысило прогноз среднего курса доллара на 2021 год, сообщил источник
Минэкономразвития повысило прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 73,3 рубля с 72,4 рубля за доллар, к концу года ожидает возвращения курса к... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:25
2021-04-22T11:25
2021-04-22T11:25
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 73,3 рубля с 72,4 рубля за доллар, к концу года ожидает возвращения курса к фундаментальным значениям в 71-72 рубля за доллар, сообщил журналистам источник в министерстве.В 2022 году среднегодовой курс доллара теперь прогнозируется на уровне 71,8 рубля вместо 73,1 рубля за доллар в прежней версии прогноза.В 2023 и 2024 годах среднегодовой курс доллара, как ожидается, составит 72,6 и 73,6 рубля соответственно.
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россия, цены на нефть, экономика
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 73,3 рубля с 72,4 рубля за доллар, к концу года ожидает возвращения курса к фундаментальным значениям в 71-72 рубля за доллар, сообщил журналистам источник в министерстве.
"По валютному курсу: в начале этого года рубль у нас, как мы видим, ослаб. Исходим из того, что это все психология. Фундаментальный валютный курс - мы ожидаем возвращения к концу этого года – 71-72 рубля за доллар. Среднегодовой курс – 73,3 рубля за доллар на этот год", - сказал источник, ссылаясь на основные параметры обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ
.
В 2022 году среднегодовой курс доллара теперь прогнозируется на уровне 71,8 рубля вместо 73,1 рубля за доллар в прежней версии прогноза.
В 2023 и 2024 годах среднегодовой курс доллара, как ожидается, составит 72,6 и 73,6 рубля соответственно.