https://ria.ru/20210422/deti-1729432436.html

Правительство подготовит систему мер по поддержке семей с детьми

Правительство подготовит систему мер по поддержке семей с детьми

Правительство России подготовит систему мер поддержки семей с детьми в стране, чтобы все выплаты осуществлялись "без лишних заявлений и волокиты", заявил... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:10

2021-04-22T12:10

2021-04-22T12:32

владимир путин

россия

михаил мишустин

правительство рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154936/24/1549362419_216:654:2694:2048_1920x0_80_0_0_faf8ed5c99e111c544c53a712b3dce6e.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Правительство России подготовит систему мер поддержки семей с детьми в стране, чтобы все выплаты осуществлялись "без лишних заявлений и волокиты", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На заседании кабмина в четверг он попросил коллег незамедлительно приступить к проработке поручений президента РФ Владимира Путина из его послания Федеральному собранию."Речь, прежде всего, о новых мерах помощи семьям с детьми. Правительство подготовит целостную систему мер их поддержки. При этом надо предусмотреть отдельные виды помощи для тех семей, в которых ребенка воспитывает только один родитель", - заявил Мишустин.Он отметил, что уже с 1 июля на детей от 8 до 16 лет из таких неполных семей будет назначаться специальная выплата свыше 5,5 тысячи рублей."Кроме того, по поручению главы государства на всех школьников единовременно будет выделено по 10 тысяч рублей, в том числе и на детей, которые в этом году пойдут в первый класс. Нужно, чтобы их родители могли получить все положенные выплаты максимально удобно, без лишних заявлений и волокиты", - подчеркнул премьер.Глава кабмина напомнил, что есть также ряд мер по поддержке родителей - будет увеличен размер оплаты больничного по уходу за ребенком до 7 лет включительно. Теперь он не будет зависеть от трудового стажа и составит 100% заработка, уточнил он."А будущие мамы, у которых есть финансовые трудности, если встанут на учет в ранние сроки беременности, будет ежемесячно получать по 6 350 рублей", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20210421/matvienko-1729284836.html

https://ria.ru/20210406/semi-1604432581.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, россия, михаил мишустин, правительство рф, общество