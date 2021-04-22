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Правительство подготовит систему мер по поддержке семей с детьми
Правительство подготовит систему мер по поддержке семей с детьми
Правительство России подготовит систему мер поддержки семей с детьми в стране, чтобы все выплаты осуществлялись "без лишних заявлений и волокиты", заявил... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:10
2021-04-22T12:32
владимир путин
россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Правительство России подготовит систему мер поддержки семей с детьми в стране, чтобы все выплаты осуществлялись "без лишних заявлений и волокиты", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На заседании кабмина в четверг он попросил коллег незамедлительно приступить к проработке поручений президента РФ Владимира Путина из его послания Федеральному собранию."Речь, прежде всего, о новых мерах помощи семьям с детьми. Правительство подготовит целостную систему мер их поддержки. При этом надо предусмотреть отдельные виды помощи для тех семей, в которых ребенка воспитывает только один родитель", - заявил Мишустин.Он отметил, что уже с 1 июля на детей от 8 до 16 лет из таких неполных семей будет назначаться специальная выплата свыше 5,5 тысячи рублей."Кроме того, по поручению главы государства на всех школьников единовременно будет выделено по 10 тысяч рублей, в том числе и на детей, которые в этом году пойдут в первый класс. Нужно, чтобы их родители могли получить все положенные выплаты максимально удобно, без лишних заявлений и волокиты", - подчеркнул премьер.Глава кабмина напомнил, что есть также ряд мер по поддержке родителей - будет увеличен размер оплаты больничного по уходу за ребенком до 7 лет включительно. Теперь он не будет зависеть от трудового стажа и составит 100% заработка, уточнил он."А будущие мамы, у которых есть финансовые трудности, если встанут на учет в ранние сроки беременности, будет ежемесячно получать по 6 350 рублей", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20210421/matvienko-1729284836.html
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владимир путин, россия, михаил мишустин, правительство рф, общество

Правительство подготовит систему мер по поддержке семей с детьми

12:10 22.04.2021 (обновлено: 12:32 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Правительство России подготовит систему мер поддержки семей с детьми в стране, чтобы все выплаты осуществлялись "без лишних заявлений и волокиты", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании кабмина в четверг он попросил коллег незамедлительно приступить к проработке поручений президента РФ Владимира Путина из его послания Федеральному собранию.
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"Речь, прежде всего, о новых мерах помощи семьям с детьми. Правительство подготовит целостную систему мер их поддержки. При этом надо предусмотреть отдельные виды помощи для тех семей, в которых ребенка воспитывает только один родитель", - заявил Мишустин.
Он отметил, что уже с 1 июля на детей от 8 до 16 лет из таких неполных семей будет назначаться специальная выплата свыше 5,5 тысячи рублей.
"Кроме того, по поручению главы государства на всех школьников единовременно будет выделено по 10 тысяч рублей, в том числе и на детей, которые в этом году пойдут в первый класс. Нужно, чтобы их родители могли получить все положенные выплаты максимально удобно, без лишних заявлений и волокиты", - подчеркнул премьер.
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Глава кабмина напомнил, что есть также ряд мер по поддержке родителей - будет увеличен размер оплаты больничного по уходу за ребенком до 7 лет включительно. Теперь он не будет зависеть от трудового стажа и составит 100% заработка, уточнил он.
"А будущие мамы, у которых есть финансовые трудности, если встанут на учет в ранние сроки беременности, будет ежемесячно получать по 6 350 рублей", - добавил Мишустин.
 
Владимир ПутинРоссияМихаил МишустинПравительство РФОбщество
 
 
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