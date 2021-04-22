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В Приморье завели дело на сыновей вдовы ветерана, кравших ее деньги
В Приморье завели дело на сыновей вдовы ветерана, кравших ее деньги
Следователи в Приморье возбудили уголовное дело на двух сыновей вдовы участника Великой Отечественной Войны, которые не обеспечили уход за своей беспомощной... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:31
2021-04-22T15:31
россия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело на двух сыновей вдовы участника Великой Отечественной Войны, которые не обеспечили уход за своей беспомощной матерью и похищали ее пенсию и социальные выплаты, сообщает региональное СУСК РФ.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором показан ветхий дом пожилой женщины. Автор ролика говорит, что она живет с двумя 60-летними сыновьями, один из которых инвалид. Снявший видео просил власти поместить 89-летнюю пенсионерку в социальное учреждение. Следователи и прокуратура начали проверку. СУСК отмечало, что сыновья не помогали матери, не заботились о ней, вели асоциальный образ жизни. При этом пенсионерка живет в помещении, непригодном для проживания, но должностные лица ей не предоставили другое жилье и не поместили ее в специальное учреждение для престарелых и инвалидов, отмечали следователи."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух сыновей 1960 и 1962 года рождения вдовы участника Великой Отечественной Войны. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 125 УК РФ (оставление в опасности), пунктом "в" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере)", - говорится в сообщении.По версии следствия, вдова ветерана – 89-летняя пенсионерка – жила в доме с двумя сыновьями в антисанитарных и опасных для ее жизни условиях. В силу возраста, инвалидности и заболеваний женщина не могла самостоятельно передвигаться, разговаривать, обеспечивать свои естественные потребности, в том числе в питании, осуществлять уход за собой и обратиться за медицинской помощью - находилась в беспомощном состоянии и нуждалась в постоянном уходе и наблюдении."Ее сыновья, не имеющие постоянного источника дохода, оставили мать без надлежащей медицинской и социальной помощи, не обеспечили ее необходимым лечением, питанием и уходом, помимо прочего, похитили причитающиеся ей в период с 1 января 2020 года по 17 апреля 2021 года пенсионные выплаты и социальные надбавки в общей сумме не менее 381 тысячи рублей", - сообщает следствие.Сыновья задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Пенсионерка доставлена в медицинское учреждение, находится под наблюдением врачей.
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РИА Новости
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россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, происшествия

В Приморье завели дело на сыновей вдовы ветерана, кравших ее деньги

15:31 22.04.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело на двух сыновей вдовы участника Великой Отечественной Войны, которые не обеспечили уход за своей беспомощной матерью и похищали ее пенсию и социальные выплаты, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором показан ветхий дом пожилой женщины. Автор ролика говорит, что она живет с двумя 60-летними сыновьями, один из которых инвалид. Снявший видео просил власти поместить 89-летнюю пенсионерку в социальное учреждение. Следователи и прокуратура начали проверку. СУСК отмечало, что сыновья не помогали матери, не заботились о ней, вели асоциальный образ жизни. При этом пенсионерка живет в помещении, непригодном для проживания, но должностные лица ей не предоставили другое жилье и не поместили ее в специальное учреждение для престарелых и инвалидов, отмечали следователи.
Служебный автомобиль СК РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 02:49
СК проверяет видео о вдове ветерана, живущей в ветхом доме в Приморье
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух сыновей 1960 и 1962 года рождения вдовы участника Великой Отечественной Войны. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 125 УК РФ (оставление в опасности), пунктом "в" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вдова ветерана – 89-летняя пенсионерка – жила в доме с двумя сыновьями в антисанитарных и опасных для ее жизни условиях. В силу возраста, инвалидности и заболеваний женщина не могла самостоятельно передвигаться, разговаривать, обеспечивать свои естественные потребности, в том числе в питании, осуществлять уход за собой и обратиться за медицинской помощью - находилась в беспомощном состоянии и нуждалась в постоянном уходе и наблюдении.
"Ее сыновья, не имеющие постоянного источника дохода, оставили мать без надлежащей медицинской и социальной помощи, не обеспечили ее необходимым лечением, питанием и уходом, помимо прочего, похитили причитающиеся ей в период с 1 января 2020 года по 17 апреля 2021 года пенсионные выплаты и социальные надбавки в общей сумме не менее 381 тысячи рублей", - сообщает следствие.
Сыновья задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Пенсионерка доставлена в медицинское учреждение, находится под наблюдением врачей.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Приморский крайПроисшествия
 
 
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