https://ria.ru/20210422/delo-1729477592.html

В Приморье завели дело на сыновей вдовы ветерана, кравших ее деньги

В Приморье завели дело на сыновей вдовы ветерана, кравших ее деньги

Следователи в Приморье возбудили уголовное дело на двух сыновей вдовы участника Великой Отечественной Войны, которые не обеспечили уход за своей беспомощной... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:31

2021-04-22T15:31

2021-04-22T15:31

россия

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело на двух сыновей вдовы участника Великой Отечественной Войны, которые не обеспечили уход за своей беспомощной матерью и похищали ее пенсию и социальные выплаты, сообщает региональное СУСК РФ.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором показан ветхий дом пожилой женщины. Автор ролика говорит, что она живет с двумя 60-летними сыновьями, один из которых инвалид. Снявший видео просил власти поместить 89-летнюю пенсионерку в социальное учреждение. Следователи и прокуратура начали проверку. СУСК отмечало, что сыновья не помогали матери, не заботились о ней, вели асоциальный образ жизни. При этом пенсионерка живет в помещении, непригодном для проживания, но должностные лица ей не предоставили другое жилье и не поместили ее в специальное учреждение для престарелых и инвалидов, отмечали следователи."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух сыновей 1960 и 1962 года рождения вдовы участника Великой Отечественной Войны. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 125 УК РФ (оставление в опасности), пунктом "в" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере)", - говорится в сообщении.По версии следствия, вдова ветерана – 89-летняя пенсионерка – жила в доме с двумя сыновьями в антисанитарных и опасных для ее жизни условиях. В силу возраста, инвалидности и заболеваний женщина не могла самостоятельно передвигаться, разговаривать, обеспечивать свои естественные потребности, в том числе в питании, осуществлять уход за собой и обратиться за медицинской помощью - находилась в беспомощном состоянии и нуждалась в постоянном уходе и наблюдении."Ее сыновья, не имеющие постоянного источника дохода, оставили мать без надлежащей медицинской и социальной помощи, не обеспечили ее необходимым лечением, питанием и уходом, помимо прочего, похитили причитающиеся ей в период с 1 января 2020 года по 17 апреля 2021 года пенсионные выплаты и социальные надбавки в общей сумме не менее 381 тысячи рублей", - сообщает следствие.Сыновья задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Пенсионерка доставлена в медицинское учреждение, находится под наблюдением врачей.

https://ria.ru/20210419/zhile-1728864054.html

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, происшествия