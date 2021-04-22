https://ria.ru/20210422/defekt-1729385562.html

Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом

Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом

Есть немало товаров, возврат которых в магазин не предусмотрен, даже если они с явным дефектом, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T02:15

2021-04-22T02:15

2021-04-22T02:15

покупка

роскачество

александр борисов

технологии

общество

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Есть немало товаров, возврат которых в магазин не предусмотрен, даже если они с явным дефектом, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов.Речь идет также о технически сложных товарах, в которых обнаружен дефект. Это бытовая техника, компьютеры и устройства к ним, комплекты спутникового телевидения, игровые приставки, проекторы с цифровым блоком управления. В список включены фото- и видеокамеры, объективы к ним, часы наручные и карманные.В случае проблем такие товары сдают в сервис, где их ремонтируют и меняют запчасти. Однако если сервис обнаружил заводской брак, делающий невозможным использование товара, его меняют на общих основаниях, согласно закону "О защите прав потребителей", заключил Борисов.

https://ria.ru/20210417/chek-1728670449.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

покупка, роскачество, александр борисов, технологии, общество