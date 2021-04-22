https://ria.ru/20210422/dalay-lama-1729442550.html

Далай-лама заявил об угрозе для всех жителей Земли

Далай-лама заявил об угрозе для всех жителей Земли

Далай-лама XIV обратился к жителям планеты в Международный день Матери-Земли, который отмечают 22 апреля, с призывом объединить усилия для решения проблемы... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:54

2021-04-22T12:54

2021-04-22T13:46

религия и мировоззрение

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

джо байден

боливия

оон

сша

в мире

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Далай-лама XIV обратился к жителям планеты в Международный день Матери-Земли, который отмечают 22 апреля, с призывом объединить усилия для решения проблемы глобального потепления и нехватки питьевой воды, сообщение опубликовано на официальном сайте духовного лидера буддизма.Он обратил внимание на проблему нехватки питьевой воды."Сегодня более чем когда-либо благосостояние людей во многих частях планеты, особенно матерей и детей, находится под угрозой из-за острой нехватки воды и неподходящих санитарно-гигиенических условий. Вызывает беспокойство то, что почти два миллиарда человек во всем мире страдают из-за отсутствия доступа к основным медицинским услугам. И все же мы в силах найти решение", - уверен духовный лидер.В этой связи он поприветствовал инициативу президента США Джо Байдена провести в это время саммит по климату, "на котором мировые лидеры соберутся для обсуждения вопросов, касающихся всех нас"."Чтобы сохранить свою планету, мы должны сейчас и во все времена вносить вклад в экологическое просвещение и рост личной ответственности. Забота об окружающей среде должна стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. ...В этот день давайте все вместе возьмем на себя обязательство трудиться ради оздоровления окружающей среды, ради сохранения нашего единственного общего дома – прекрасной Земли", - заключил Далай-лама.Саммит по климату, инициированный администрацией США, пройдет в виртуальном формате 22-23 апреля. Как сообщал Белый дом, президент Джо Байден пригласил к участию в нем более 40 лидеров различных стран. СМИ сообщали, что во время встречи президент США может объявить о новых обязательствах по сокращению выбросов, которые Соединенные Штаты готовы взять на себя.Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) отмечается 22 апреля. Он провозглашен по инициативе Боливии на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) 22 апреля 2009 года. Соавторами резолюции выступили более 50 государств-членов ООН.

https://ria.ru/20210413/zhenschiny-1728052523.html

https://ria.ru/20210422/sammit-1729440538.html

боливия

сша

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далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), джо байден, боливия, оон, сша, в мире