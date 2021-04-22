https://ria.ru/20210422/dachnik-1729394729.html
Житель Новосибирска уничтожил 63 дачи
Житель Новосибирска уничтожил 63 дачи
В Новосибирской области дачник предстанет перед судом за поджог сухой травы, причинивший ущерб на 31 миллион рублей, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T08:18
2021-04-22T08:18
2021-04-22T11:09
новосибирская область
мошковский район
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 22 апр — РИА Новости. В Новосибирской области дачник предстанет перед судом за поджог сухой травы, причинивший ущерб на 31 миллион рублей, сообщает региональная прокуратура.По данным ведомства, год назад, 23 апреля 2020 года, житель Новосибирска устроил пожар в семи садовых товариществах. Утром он выжигал траву у себя на участке в поселке Порос Мошковского района, а когда посчитал, что все потухло, вернулся в дом и стал распивать спиртное. Однако из-за сильного ветра огонь не погас, а перекинулся на соседний участок, а затем и на другие. Так сгорели дома в садовых обществах "Кристал", "Дружба-2", "Мошковское", "Обское", "Сапфир", "Надежда" и "Микрон". В общей сложности от пожара пострадало имущество 63 человек.Полиция возбудила уголовное дело по статье "Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем". Его будет рассматривать Мошковский районный суд.
https://realty.ria.ru/20210414/dachi-1728233815.html
новосибирская область
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новосибирская область, мошковский район, происшествия