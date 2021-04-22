https://ria.ru/20210422/cirque-1729431155.html
Cirque du Soleil возвращается на сцены по всему миру
Cirque du Soleil возвращается на сцены по всему миру
Группа компаний Cirque du Soleil Entertainment Group (далее — Cirque du Soleil) объявила о возобновлении четырех своих легендарных шоу, показы которых... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:22
2021-04-22T13:22
2021-04-22T13:22
культура
россия
новости культуры
cirque du soleil
лас-вегас
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/96133/79/961337947_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_14cdfbdccc8853001b26b54b9da9a4bf.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Группа компаний Cirque du Soleil Entertainment Group (далее — Cirque du Soleil) объявила о возобновлении четырех своих легендарных шоу, показы которых приостановили больше чем на год из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе проекта.Речь о стационарных постановках "О" и Mystere — их покажут этим летом в Лас-Вегасе, США (там же в это время можно будет посмотреть выступления Blue Man Group), гастрольном шоу KOOZA, которое в ноябре смогут увидеть зрители на доминиканском курорте Пунта-Кана, а в январе 2022 года в лондонском концертном зале Royal Albert Hall артисты цирка выступят с представлением LUZIA. Билеты на некоторые представления, как, например, на "О" и Mystere уже поступили в продажу. Информация о других шоу появится в ближайшее время, в том числе и о выступлениях в России. Компания Cirque du Soleil была основана в 1984-м году. За это время сказочные представления посмотрел и 365 миллионов зрителей в более чем 90 странах.
https://ria.ru/20210312/zakulise-1601023258.html
россия
лас-вегас
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/96133/79/961337947_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_fb06edcaab7200c07ebcd055f9ec05e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости культуры, cirque du soleil, лас-вегас, сша
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Группа компаний Cirque du Soleil Entertainment Group (далее — Cirque du Soleil) объявила о возобновлении четырех своих легендарных шоу, показы которых приостановили больше чем на год из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе проекта.
Речь о стационарных постановках "О" и Mystere — их покажут этим летом в Лас-Вегасе, США (там же в это время можно будет посмотреть выступления Blue Man Group), гастрольном шоу KOOZA, которое в ноябре смогут увидеть зрители на доминиканском курорте Пунта-Кана, а в январе 2022 года в лондонском концертном зале Royal Albert Hall артисты цирка выступят с представлением LUZIA.
"Мы так долго ждали этого дня! – цитируют в пресс-службе Даниэля Ламара, президента и генерального директора компании. – Почти 400 дней назад мы были вынуждены приостановить выступления своих шоу и с волнением ждали возвращения на сцену. Меня восхищает стойкость артистов и сотрудников Cirque du Soleil, которые выстояли в самые сложные для мировой индустрии развлечений времена".
Билеты на некоторые представления, как, например, на "О" и Mystere уже поступили в продажу. Информация о других шоу появится в ближайшее время, в том числе и о выступлениях в России.
Компания Cirque du Soleil была основана в 1984-м году. За это время сказочные представления посмотрел и 365 миллионов зрителей в более чем 90 странах.