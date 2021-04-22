https://ria.ru/20210422/cirque-1729431155.html

Cirque du Soleil возвращается на сцены по всему миру

Cirque du Soleil возвращается на сцены по всему миру

Группа компаний Cirque du Soleil Entertainment Group (далее — Cirque du Soleil) объявила о возобновлении четырех своих легендарных шоу, показы которых... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T13:22

2021-04-22T13:22

2021-04-22T13:22

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лас-вегас

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Группа компаний Cirque du Soleil Entertainment Group (далее — Cirque du Soleil) объявила о возобновлении четырех своих легендарных шоу, показы которых приостановили больше чем на год из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе проекта.Речь о стационарных постановках "О" и Mystere — их покажут этим летом в Лас-Вегасе, США (там же в это время можно будет посмотреть выступления Blue Man Group), гастрольном шоу KOOZA, которое в ноябре смогут увидеть зрители на доминиканском курорте Пунта-Кана, а в январе 2022 года в лондонском концертном зале Royal Albert Hall артисты цирка выступят с представлением LUZIA. Билеты на некоторые представления, как, например, на "О" и Mystere уже поступили в продажу. Информация о других шоу появится в ближайшее время, в том числе и о выступлениях в России. Компания Cirque du Soleil была основана в 1984-м году. За это время сказочные представления посмотрел и 365 миллионов зрителей в более чем 90 странах.

https://ria.ru/20210312/zakulise-1601023258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости культуры, cirque du soleil, лас-вегас, сша