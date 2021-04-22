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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210422/cirque-1729431155.html
Cirque du Soleil возвращается на сцены по всему миру
Cirque du Soleil возвращается на сцены по всему миру
Группа компаний Cirque du Soleil Entertainment Group (далее — Cirque du Soleil) объявила о возобновлении четырех своих легендарных шоу, показы которых... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:22
2021-04-22T13:22
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новости культуры
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Группа компаний Cirque du Soleil Entertainment Group (далее — Cirque du Soleil) объявила о возобновлении четырех своих легендарных шоу, показы которых приостановили больше чем на год из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе проекта.Речь о стационарных постановках "О" и Mystere — их покажут этим летом в Лас-Вегасе, США (там же в это время можно будет посмотреть выступления Blue Man Group), гастрольном шоу KOOZA, которое в ноябре смогут увидеть зрители на доминиканском курорте Пунта-Кана, а в январе 2022 года в лондонском концертном зале Royal Albert Hall артисты цирка выступят с представлением LUZIA. Билеты на некоторые представления, как, например, на "О" и Mystere уже поступили в продажу. Информация о других шоу появится в ближайшее время, в том числе и о выступлениях в России. Компания Cirque du Soleil была основана в 1984-м году. За это время сказочные представления посмотрел и 365 миллионов зрителей в более чем 90 странах.
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россия, новости культуры, cirque du soleil, лас-вегас, сша

Cirque du Soleil возвращается на сцены по всему миру

13:22 22.04.2021
 
© Cirque du SoleilНовая шоу программа Cirque du Soleil "Kooza"
Новая шоу программа Cirque du Soleil Kooza - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Cirque du Soleil
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Группа компаний Cirque du Soleil Entertainment Group (далее — Cirque du Soleil) объявила о возобновлении четырех своих легендарных шоу, показы которых приостановили больше чем на год из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе проекта.
Речь о стационарных постановках "О" и Mystere — их покажут этим летом в Лас-Вегасе, США (там же в это время можно будет посмотреть выступления Blue Man Group), гастрольном шоу KOOZA, которое в ноябре смогут увидеть зрители на доминиканском курорте Пунта-Кана, а в январе 2022 года в лондонском концертном зале Royal Albert Hall артисты цирка выступят с представлением LUZIA.

"Мы так долго ждали этого дня! – цитируют в пресс-службе Даниэля Ламара, президента и генерального директора компании. – Почти 400 дней назад мы были вынуждены приостановить выступления своих шоу и с волнением ждали возвращения на сцену. Меня восхищает стойкость артистов и сотрудников Cirque du Soleil, которые выстояли в самые сложные для мировой индустрии развлечений времена".

Билеты на некоторые представления, как, например, на "О" и Mystere уже поступили в продажу. Информация о других шоу появится в ближайшее время, в том числе и о выступлениях в России.
Компания Cirque du Soleil была основана в 1984-м году. За это время сказочные представления посмотрел и 365 миллионов зрителей в более чем 90 странах.
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