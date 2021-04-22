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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210422/chernogoriya-1729418893.html
Эксперты рассказали, заменит ли Черногория российским туристам Турцию
Эксперты рассказали, заменит ли Черногория российским туристам Турцию
Россияне готовы поехать в Черногорию после того, как наша страна откроет с ней прямое авиасообщение, однако это туристическое направление все же не сможет... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:22
2021-04-22T11:23
туризм
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россияне готовы поехать в Черногорию после того, как наша страна откроет с ней прямое авиасообщение, однако это туристическое направление все же не сможет заменить Турцию по популярности, сказали опрошенные РИА Новости представители туротрасли.Министр финансов Черногории Милойко Спаич во вторник сообщил, что страна отменила все ограничения на въезд туристов из России, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции."Черногория объявила о самых радикальных мерах по отношению к российским туристам в положительном плане. При этом надо сказать, что мы не понимаем, почему на межгосударственном уровне они никак не договорятся с оперштабом на тему возобновления авиасообщения", — сказал гендиректор туроператора Артур Мурадян."Интерес есть, и очень большой, но продажи пока единичны. Появятся чартеры и прямые регулярные рейсы — пойдут продажи. До пандемии мы отправляли в Черногорию около 10-15 тысяч туристов в сезон, а в Турцию — от 800 тысяч до миллиона. Поэтому даже при полноценном восстановлении авиаперевозки Черногория Турцию не заменит", — сообщили в другой туркомпании.Представитель туроператора отметил, что раньше до Черногории можно было добраться на самолетах турецких авиалиний, а сейчас — лишь со стыковкой в Белграде, которая может доходить до 20 часов ожидания и обходиться существенно дороже."В нынешних реалиях любое направление, которое откроется для посещения туристов будет иметь спрос. При этом не стоит забывать что основополагающим фактором при выборе страны будет выступать цена. До пандемии Черногория являлась популярным направлением среди русских туристов и имела средний ценовой сегмент на уровне испанских и итальянских прибрежных курортов", — сказал эксперт.
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куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туристы, новости - туризм, черногория, турция, белград (город), отдых

Эксперты рассказали, заменит ли Черногория российским туристам Турцию

11:22 22.04.2021 (обновлено: 11:23 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаОтдыхающие на пляже в Будве (Черногория)
Отдыхающие на пляже в Будве (Черногория) - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россияне готовы поехать в Черногорию после того, как наша страна откроет с ней прямое авиасообщение, однако это туристическое направление все же не сможет заменить Турцию по популярности, сказали опрошенные РИА Новости представители туротрасли.
Министр финансов Черногории Милойко Спаич во вторник сообщил, что страна отменила все ограничения на въезд туристов из России, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции.
"Черногория объявила о самых радикальных мерах по отношению к российским туристам в положительном плане. При этом надо сказать, что мы не понимаем, почему на межгосударственном уровне они никак не договорятся с оперштабом на тему возобновления авиасообщения", — сказал гендиректор туроператора Артур Мурадян.
"Интерес есть, и очень большой, но продажи пока единичны. Появятся чартеры и прямые регулярные рейсы — пойдут продажи. До пандемии мы отправляли в Черногорию около 10-15 тысяч туристов в сезон, а в Турцию — от 800 тысяч до миллиона. Поэтому даже при полноценном восстановлении авиаперевозки Черногория Турцию не заменит", — сообщили в другой туркомпании.
Представитель туроператора отметил, что раньше до Черногории можно было добраться на самолетах турецких авиалиний, а сейчас — лишь со стыковкой в Белграде, которая может доходить до 20 часов ожидания и обходиться существенно дороже.
"В нынешних реалиях любое направление, которое откроется для посещения туристов будет иметь спрос. При этом не стоит забывать что основополагающим фактором при выборе страны будет выступать цена. До пандемии Черногория являлась популярным направлением среди русских туристов и имела средний ценовой сегмент на уровне испанских и итальянских прибрежных курортов", — сказал эксперт.
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Туризмкуда можно лететьотдых на морекуда поехатьтуристыНовости - ТуризмЧерногорияТурцияБелград (город)Отдых
 
 
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