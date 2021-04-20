https://ria.ru/20210420/chernogoriya-1729163947.html
Черногория снимет все ограничения для российских туристов
Черногория снимет все ограничения для российских туристов
Министр финансов и соцзащиты Черногории Милойко Спайич пообещал отменить ПЦР-тесты на въезде в страну для граждан России, Украины, Белоруссии и Северной... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T19:18
2021-04-20T19:18
2021-04-20T22:43
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БЕЛГРАД, 20 апр — РИА Новости. Министр финансов и соцзащиты Черногории Милойко Спайич пообещал отменить ПЦР-тесты на въезде в страну для граждан России, Украины, Белоруссии и Северной Македонии.Как заявил глава ведомства в Twitter, в туристическом сезоне 2021 года снимут все ограничительные меры. Текст сообщения он написал на русском языке. Каким образом и когда утвердят это решение, Спайич не уточнил.В конце марта министр экономического развития Яков Милатович сообщил, что до лета черногорские власти планируют привить от коронавируса 35 процентов населения и с 1 июня запустить рейсы новой национальной авиакомпании ToMontenegro.По его словам, в Черногории ожидают от будущего туристического сезона 60-65 процентов турпотока от объемов 2019 года, когда страну посетили 2,6 миллиона иностранных туристов и провели 14,5 миллиона ночевок.
https://ria.ru/20210419/strany-1728906739.html
https://ria.ru/20210414/koronavirus-1728088845.html
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