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Премьер Чехии поблагодарил Словакию за высылку российских дипломатов
Премьер Чехии поблагодарил Словакию за высылку российских дипломатов
Премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил мне о высылке из республики трех российских дипломатов, благодарим Братиславу за этот жест поддержки, написал в четверг в... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T20:00
2021-04-22T23:34
россия
мария захарова
андрей бабиш
мид чехии
словакия
в мире
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ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил мне о высылке из республики трех российских дипломатов, благодарим Братиславу за этот жест поддержки, написал в четверг в Twitter чешский премьер Андрей Бабиш."О том, что Словакия в знак солидарности (с Чехией) вышлет трех российских дипломатов, мне сообщил по телефону (премьер) Эдуард Хегер. Большое спасибо! Мы очень ценим этот весомый жест и позицию Словакии", - написал Бабиш.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая.Чешские власти сослались на статью 11 Венской конвенции, согласно которой "в отсутствие конкретных соглашений о численности персонала миссии принимающее государство может потребовать, чтобы численность персонала миссии оставалась в таких пределах, которые оно считает разумными и нормальными, принимая во внимание обстоятельства и условия в принимающем государстве и потребности соответствующей миссии".Захарова впоследствии заявила, что ответ российской стороны "не заставит себя ждать".
https://ria.ru/20210422/slovakiya-1729535478.html
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россия, мария захарова, андрей бабиш, мид чехии, словакия, в мире

Премьер Чехии поблагодарил Словакию за высылку российских дипломатов

20:00 22.04.2021 (обновлено: 23:34 22.04.2021)
 
© REUTERS / David W CernyПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© REUTERS / David W Cerny
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ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил мне о высылке из республики трех российских дипломатов, благодарим Братиславу за этот жест поддержки, написал в четверг в Twitter чешский премьер Андрей Бабиш.
"О том, что Словакия в знак солидарности (с Чехией) вышлет трех российских дипломатов, мне сообщил по телефону (премьер) Эдуард Хегер. Большое спасибо! Мы очень ценим этот весомый жест и позицию Словакии", - написал Бабиш.
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 19:40
Посольство России в Словакии ответило на высылку дипломатов из страны
В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.
В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".
В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая.
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 16:57
Президент Чехии поддержал высылку российских дипломатов
Чешские власти сослались на статью 11 Венской конвенции, согласно которой "в отсутствие конкретных соглашений о численности персонала миссии принимающее государство может потребовать, чтобы численность персонала миссии оставалась в таких пределах, которые оно считает разумными и нормальными, принимая во внимание обстоятельства и условия в принимающем государстве и потребности соответствующей миссии".
Захарова впоследствии заявила, что ответ российской стороны "не заставит себя ждать".
 
РоссияМария ЗахароваАндрей БабишМИД ЧехииСловакияВ мире
 
 
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