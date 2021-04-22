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https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729486574.html
Чехия сократит состав посольства России до уровня дипмиссии в Москве
Чехия сократит состав посольства России до уровня дипмиссии в Москве
Поскольку РФ не отреагировала на требование Чехии о возвращении в Москву 20 высланных сотрудников ее посольства, то состав посольства России в Праге будет... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:09
2021-04-22T16:21
якуб кулганек
мария захарова
нато
мид чехии
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в мире
россия
москва
чехия
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ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Поскольку РФ не отреагировала на требование Чехии о возвращении в Москву 20 высланных сотрудников ее посольства, то состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве, заявил в четверг глава МИД Чехии Якуб Кулганек."Вчера я сказал послу, что если чешские дипломаты не будут возвращены в Москву, мы снизим состав посольства РФ в Праге до такого уровня. Поскольку российская сторона не реагировала на наше требование, мы решили приступить к реализации данного решения. Согласно ст.11 Венской конвенции мы решили сократить численный состав посольства РФ в Праге на то же число, какое имеет посольство Чехии в Москве. Российская сторона имеет время для отъезда дипломатов до конца мая", - сказал Кулганек.По данным МИД Чехии на четверг, в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве - 5 дипломатов и 19 техслужащих.Таким образом, из посольства РФ в Праге потенциально могут быть высланы 22 дипломата и 48 техслужащих. Ранее в четверг Кулганек заявил, что для выравнивания численного состава посольств Прагу должны были бы покинуть около 60 россиян.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729454019.html
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якуб кулганек, мария захарова, нато, мид чехии, сша, в мире, россия, москва, чехия

Чехия сократит состав посольства России до уровня дипмиссии в Москве

16:09 22.04.2021 (обновлено: 16:21 22.04.2021)
 
© REUTERS / David W. CernyПосольство России в Чехии
Посольство России в Чехии - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© REUTERS / David W. Cerny
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ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Поскольку РФ не отреагировала на требование Чехии о возвращении в Москву 20 высланных сотрудников ее посольства, то состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве, заявил в четверг глава МИД Чехии Якуб Кулганек.
"Вчера я сказал послу, что если чешские дипломаты не будут возвращены в Москву, мы снизим состав посольства РФ в Праге до такого уровня. Поскольку российская сторона не реагировала на наше требование, мы решили приступить к реализации данного решения. Согласно ст.11 Венской конвенции мы решили сократить численный состав посольства РФ в Праге на то же число, какое имеет посольство Чехии в Москве. Российская сторона имеет время для отъезда дипломатов до конца мая", - сказал Кулганек.
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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По данным МИД Чехии на четверг, в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве - 5 дипломатов и 19 техслужащих.
Таким образом, из посольства РФ в Праге потенциально могут быть высланы 22 дипломата и 48 техслужащих. Ранее в четверг Кулганек заявил, что для выравнивания численного состава посольств Прагу должны были бы покинуть около 60 россиян.
В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.
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МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.
В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".
 
Якуб КулганекМария ЗахароваНАТОМИД ЧехииСШАВ миреРоссияМоскваЧехия
 
 
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