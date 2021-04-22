https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729411959.html

В МИД пообещали ответ на возможные новые действия Чехии

В МИД пообещали ответ на возможные новые действия Чехии

Москва ответит на возможные новые шаги и действия Праги в отношении российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T10:47

2021-04-22T10:47

2021-04-22T10:47

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва ответит на возможные новые шаги и действия Праги в отношении российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нет желания решить проблему или предотвратить проблему, есть наоборот желание ее усугубить. Если такой подход будет продолжаться, он будет получать соответствующие ответы. И это Праге хорошо известно", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".При этом она отметила, что в отличие от "моделирования абсурдных ситуаций", чем в настоящий момент занимается официальная Прага, Москва "фантазиями не занимается"."Мы занимаемся конкретной работой... Если есть желание решить проблему - она должна и может быть разрешена. Если это путь, который обозначила Прага, на конфронтацию, тогда ему будет дан соответствующий ответ. Я имею в виду ответ на соответствующие действия. Об этом Праге хорошо известно", - добавила официальный представитель МИД России.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек ранее заявил, что высланных из РФ дипломатов должны в четверг до 12.00 вернуть, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного чешскому. Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. В МИД РФ назвали ситуацию с расследованием взрывов в Чехии "маразматическим парадом".Из страны были высланы 18 сотрудников посольства РФ.В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.

https://ria.ru/20210422/dzhabarov-1729409180.html

https://ria.ru/20210421/chekhiya-1729215462.html

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россия, ян гамачек, якуб кулганек, мария захарова, нато, мид чехии, москва, чехия, в мире