Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729402206.html
Чехия допустила, что потребует от России компенсацию за взрывы в Врбетице
Чехия допустила, что потребует от России компенсацию за взрывы в Врбетице
Чехия может потребовать компенсаций и извинений от РФ за взрывы складов боеприпасов в Врбетице, заявил новый глава МИД страны Якуб Кулганек. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T09:43
2021-04-22T10:30
сергей лавров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
москва
лондон
россия
мид чехии
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566957269_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_ba2a628922a27788c2961239ec28e7cc.jpg
ПРАГА, 22 апр - РИА Новости. Чехия может потребовать компенсаций и извинений от РФ за взрывы складов боеприпасов в Врбетице, заявил новый глава МИД страны Якуб Кулганек."Если какое-то государство совершает международно-противоправное деяние и, тем самым, причиняет ущерб другому государству, потерпевшее государство может потребовать его возмещения. Это может быть либо восстановление ( утраченного) до его первоначального состояния, либо материальная компенсация, либо удовлетворение в форме, например, признания или извинения. Мы обсуждаем варианты", - сообщил он изданию Lidove Noviny.По его словам, МИД Чехии также консультируется со своими союзниками в Нидерландах и Великобритании о том, как они поступали в случае со сбитым рейсом MH17 над Украиной или отравлением бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери.Как заявил ранее РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров, РФ не пойдёт ни на какую компенсацию Чехии за взрывы, Россия к этому не причастна, вина ее не доказана.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил ранее, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729398913.html
https://ria.ru/20210421/ultimatum-1729370910.html
москва
лондон
россия
чехия
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566957269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2b32198a3a19cf3246078c09f20b3fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, москва, лондон, россия, мид чехии, чехия, прага, в мире

Чехия допустила, что потребует от России компенсацию за взрывы в Врбетице

09:43 22.04.2021 (обновлено: 10:30 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПРАГА, 22 апр - РИА Новости. Чехия может потребовать компенсаций и извинений от РФ за взрывы складов боеприпасов в Врбетице, заявил новый глава МИД страны Якуб Кулганек.
"Если какое-то государство совершает международно-противоправное деяние и, тем самым, причиняет ущерб другому государству, потерпевшее государство может потребовать его возмещения. Это может быть либо восстановление ( утраченного) до его первоначального состояния, либо материальная компенсация, либо удовлетворение в форме, например, признания или извинения. Мы обсуждаем варианты", - сообщил он изданию Lidove Noviny.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 09:15
МИД назвал недопустимым тон заявлений Чехии в адрес Москвы
По его словам, МИД Чехии также консультируется со своими союзниками в Нидерландах и Великобритании о том, как они поступали в случае со сбитым рейсом MH17 над Украиной или отравлением бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери.
Как заявил ранее РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров, РФ не пойдёт ни на какую компенсацию Чехии за взрывы, Россия к этому не причастна, вина ее не доказана.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 20:52
Захарова оценила ультиматум Чехии по возвращению высланных дипломатов
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил ранее, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
 
Сергей ЛавровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваЛондонРоссияМИД ЧехииЧехияПрагаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
00:05Минобороны рассказало о героизме Красной Армии при освобождении Венгрии
Лента новостейМолния