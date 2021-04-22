Чехия допустила, что потребует от России компенсацию за взрывы в Врбетице
09:43 22.04.2021 (обновлено: 10:30 22.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
ПРАГА, 22 апр - РИА Новости. Чехия может потребовать компенсаций и извинений от РФ за взрывы складов боеприпасов в Врбетице, заявил новый глава МИД страны Якуб Кулганек.
"Если какое-то государство совершает международно-противоправное деяние и, тем самым, причиняет ущерб другому государству, потерпевшее государство может потребовать его возмещения. Это может быть либо восстановление ( утраченного) до его первоначального состояния, либо материальная компенсация, либо удовлетворение в форме, например, признания или извинения. Мы обсуждаем варианты", - сообщил он изданию Lidove Noviny.
По его словам, МИД Чехии также консультируется со своими союзниками в Нидерландах и Великобритании о том, как они поступали в случае со сбитым рейсом MH17 над Украиной или отравлением бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери.
Как заявил ранее РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров, РФ не пойдёт ни на какую компенсацию Чехии за взрывы, Россия к этому не причастна, вина ее не доказана.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил ранее, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.