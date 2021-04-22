https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729402206.html

Чехия допустила, что потребует от России компенсацию за взрывы в Врбетице

Чехия допустила, что потребует от России компенсацию за взрывы в Врбетице

Чехия может потребовать компенсаций и извинений от РФ за взрывы складов боеприпасов в Врбетице, заявил новый глава МИД страны Якуб Кулганек. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T09:43

2021-04-22T09:43

2021-04-22T10:30

сергей лавров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

владимир путин

москва

лондон

россия

мид чехии

чехия

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ПРАГА, 22 апр - РИА Новости. Чехия может потребовать компенсаций и извинений от РФ за взрывы складов боеприпасов в Врбетице, заявил новый глава МИД страны Якуб Кулганек."Если какое-то государство совершает международно-противоправное деяние и, тем самым, причиняет ущерб другому государству, потерпевшее государство может потребовать его возмещения. Это может быть либо восстановление ( утраченного) до его первоначального состояния, либо материальная компенсация, либо удовлетворение в форме, например, признания или извинения. Мы обсуждаем варианты", - сообщил он изданию Lidove Noviny.По его словам, МИД Чехии также консультируется со своими союзниками в Нидерландах и Великобритании о том, как они поступали в случае со сбитым рейсом MH17 над Украиной или отравлением бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери.Как заявил ранее РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров, РФ не пойдёт ни на какую компенсацию Чехии за взрывы, Россия к этому не причастна, вина ее не доказана.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил ранее, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729398913.html

https://ria.ru/20210421/ultimatum-1729370910.html

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сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, москва, лондон, россия, мид чехии, чехия, прага, в мире