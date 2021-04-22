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МИД назвал недопустимым тон заявлений Чехии в адрес Москвы
МИД назвал недопустимым тон заявлений Чехии в адрес Москвы
Ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T09:15
2021-04-22T10:28
ян гамачек
якуб кулганек
мария захарова
политика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
чехия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Представитель МИД допустила, что Чехия, выдвигая ультиматумы, выполняет общий заказ на подобное поведение.Антироссийскую риторику Праги дипломат назвала абсолютно оголтелой, а заявления относительно расследования по делу о том, что Россия якобы причастна к взрывам на складах боеприпасов, — бессмысленными с точки зрения логики."Это набор ничего не означающих с точки зрения юриспруденции фраз, которые они сразу же потом и опровергают", — добавила представитель МИД.Она подчеркнула, что обвинения в адрес России не имеют под собой никакой фактуры."Это набор эмоционально окрашенных слов антироссийской направленности. Насколько это соответствует интересам Чехии? Абсолютно не соответствует", — заключила Захарова.На прошлой неделе власти Чехии обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из страны выслали 18 российских дипломатов.В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства, в результате работа дипмиссии оказалась фактически парализованной.Прага, со своей стороны, потребовала вернуть в Россию высланных дипломатов, а в противном случае пообещала соответственно сократить численность российского посольства. Захарова на это предложила Чехии оставить ультиматумы для общения внутри НАТО.
https://ria.ru/20210422/ultimatum-1729386637.html
https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728855095.html
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ян гамачек, якуб кулганек, мария захарова, политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, чехия

МИД назвал недопустимым тон заявлений Чехии в адрес Москвы

09:15 22.04.2021 (обновлено: 10:28 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Этот залп от представителей различных ветвей власти — он в никуда. Я бы сказала даже, может быть, еще более конкретно, он не столько в никуда, он по ним самим же ударил. Просто нужно задать вопрос — чего они добиваются, чего они хотят? Но в любом случае, ни ультиматумы, ни ультимативный тон, ни в принципе подобные заходы, которые делаются, они недопустимы в отношении нашей страны. Но я не думаю, что они этого не знают", — сказала она в эфире радиостанции "Вести FM".

Представитель МИД допустила, что Чехия, выдвигая ультиматумы, выполняет общий заказ на подобное поведение.

"Никаким образом не связанное с чем-то относящимся к здравомыслию, прагматике, дипломатии уж точно. Идет отработка заказа, потому что иначе объяснить логику действий невозможно", — сказала Захарова.

Антироссийскую риторику Праги дипломат назвала абсолютно оголтелой, а заявления относительно расследования по делу о том, что Россия якобы причастна к взрывам на складах боеприпасов, — бессмысленными с точки зрения логики.
"Это набор ничего не означающих с точки зрения юриспруденции фраз, которые они сразу же потом и опровергают", — добавила представитель МИД.
Она подчеркнула, что обвинения в адрес России не имеют под собой никакой фактуры.
"Это набор эмоционально окрашенных слов антироссийской направленности. Насколько это соответствует интересам Чехии? Абсолютно не соответствует", — заключила Захарова.
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В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства, в результате работа дипмиссии оказалась фактически парализованной.
Прага, со своей стороны, потребовала вернуть в Россию высланных дипломатов, а в противном случае пообещала соответственно сократить численность российского посольства. Захарова на это предложила Чехии оставить ультиматумы для общения внутри НАТО.
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