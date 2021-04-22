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https://ria.ru/20210422/borrel-1729399684.html
В МИД ответили на заявления Борреля о России
В МИД ответили на заявления Борреля о России
В Москве, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о якобы "подрывной" деятельности российских спецслужб, посоветовали странам ЕС заниматься... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T09:27
2021-04-22T10:09
мария захарова
андрей бабиш
москва
чехия
россия
жозеп боррель
брюссель
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Москве, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о якобы "подрывной" деятельности российских спецслужб, посоветовали странам ЕС заниматься своими проблемами, а не Россией, и предоставить миру отчёт о деятельности европейских спецслужб, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Накануне Боррель заявил, что Европейский союз на фоне обвинений Чехии в адрес России призывает Москву воздерживаться от деятельности, "угрожающей безопасности и стабильности в Европе", а также будет решительно реагировать на "подрывные действия российских спецслужб"."Мы постоянно комментировали и по частным случаям, и глобально подобные заявления, называя их чушью и безосновательными, но очень хочется задать вопрос, наконец, уже пора и уже можно - а когда мы услышим из Брюсселя от руководителя евродипломатии подробный анализ и отчёт о деятельности спецслужб стран-членов ЕС. Они же у них есть и бюджеты у них миллиардные, что они делают? Где? Как? В каком объёме? По чьему заданию? Кому подчиняются? С кем взаимодействуют?" - сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM"."Прекратите уже заниматься Россией, которая не является членом ЕС. Займитесь друг другом, ставьте друг другу ультиматумы, требуйте, развивайтесь, общайтесь на демократических основах", - добавила она.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом". Из страны были высланы 18 российских дипломатов, сообщалось, что полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуш позже опроверг чешским СМИ данные об объявлении в розыск, указав, что соответствующий ордер ранее был выдан Великобританией. По его словам, речь идет о тех самых гражданах, которых Великобритания подозревает в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728398866.html
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мария захарова, андрей бабиш, москва, чехия, россия, жозеп боррель, брюссель, в мире

В МИД ответили на заявления Борреля о России

09:27 22.04.2021 (обновлено: 10:09 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Москве, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о якобы "подрывной" деятельности российских спецслужб, посоветовали странам ЕС заниматься своими проблемами, а не Россией, и предоставить миру отчёт о деятельности европейских спецслужб, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне Боррель заявил, что Европейский союз на фоне обвинений Чехии в адрес России призывает Москву воздерживаться от деятельности, "угрожающей безопасности и стабильности в Европе", а также будет решительно реагировать на "подрывные действия российских спецслужб".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 13:42
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"Мы постоянно комментировали и по частным случаям, и глобально подобные заявления, называя их чушью и безосновательными, но очень хочется задать вопрос, наконец, уже пора и уже можно - а когда мы услышим из Брюсселя от руководителя евродипломатии подробный анализ и отчёт о деятельности спецслужб стран-членов ЕС. Они же у них есть и бюджеты у них миллиардные, что они делают? Где? Как? В каком объёме? По чьему заданию? Кому подчиняются? С кем взаимодействуют?" - сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".
"Прекратите уже заниматься Россией, которая не является членом ЕС. Займитесь друг другом, ставьте друг другу ультиматумы, требуйте, развивайтесь, общайтесь на демократических основах", - добавила она.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 17:25
МИД прокомментировал присоединение ряда стран к санкциям ЕС против России
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом". Из страны были высланы 18 российских дипломатов, сообщалось, что полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуш позже опроверг чешским СМИ данные об объявлении в розыск, указав, что соответствующий ордер ранее был выдан Великобританией. По его словам, речь идет о тех самых гражданах, которых Великобритания подозревает в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля.
 
Мария ЗахароваАндрей БабишМоскваЧехияРоссияЖозеп БоррельБрюссельВ мире
 
 
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