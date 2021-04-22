В МИД ответили на заявления Борреля о России
09:27 22.04.2021 (обновлено: 10:09 22.04.2021)
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Москве, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о якобы "подрывной" деятельности российских спецслужб, посоветовали странам ЕС заниматься своими проблемами, а не Россией, и предоставить миру отчёт о деятельности европейских спецслужб, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне Боррель заявил, что Европейский союз на фоне обвинений Чехии в адрес России призывает Москву воздерживаться от деятельности, "угрожающей безопасности и стабильности в Европе", а также будет решительно реагировать на "подрывные действия российских спецслужб".
"Мы постоянно комментировали и по частным случаям, и глобально подобные заявления, называя их чушью и безосновательными, но очень хочется задать вопрос, наконец, уже пора и уже можно - а когда мы услышим из Брюсселя от руководителя евродипломатии подробный анализ и отчёт о деятельности спецслужб стран-членов ЕС. Они же у них есть и бюджеты у них миллиардные, что они делают? Где? Как? В каком объёме? По чьему заданию? Кому подчиняются? С кем взаимодействуют?" - сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".
"Прекратите уже заниматься Россией, которая не является членом ЕС. Займитесь друг другом, ставьте друг другу ультиматумы, требуйте, развивайтесь, общайтесь на демократических основах", - добавила она.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом". Из страны были высланы 18 российских дипломатов, сообщалось, что полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуш позже опроверг чешским СМИ данные об объявлении в розыск, указав, что соответствующий ордер ранее был выдан Великобританией. По его словам, речь идет о тех самых гражданах, которых Великобритания подозревает в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля.