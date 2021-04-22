https://ria.ru/20210422/borrel-1729399684.html

В МИД ответили на заявления Борреля о России

В МИД ответили на заявления Борреля о России

В Москве, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о якобы "подрывной" деятельности российских спецслужб, посоветовали странам ЕС заниматься... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T09:27

2021-04-22T09:27

2021-04-22T10:09

мария захарова

андрей бабиш

москва

чехия

россия

жозеп боррель

брюссель

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Москве, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о якобы "подрывной" деятельности российских спецслужб, посоветовали странам ЕС заниматься своими проблемами, а не Россией, и предоставить миру отчёт о деятельности европейских спецслужб, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Накануне Боррель заявил, что Европейский союз на фоне обвинений Чехии в адрес России призывает Москву воздерживаться от деятельности, "угрожающей безопасности и стабильности в Европе", а также будет решительно реагировать на "подрывные действия российских спецслужб"."Мы постоянно комментировали и по частным случаям, и глобально подобные заявления, называя их чушью и безосновательными, но очень хочется задать вопрос, наконец, уже пора и уже можно - а когда мы услышим из Брюсселя от руководителя евродипломатии подробный анализ и отчёт о деятельности спецслужб стран-членов ЕС. Они же у них есть и бюджеты у них миллиардные, что они делают? Где? Как? В каком объёме? По чьему заданию? Кому подчиняются? С кем взаимодействуют?" - сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM"."Прекратите уже заниматься Россией, которая не является членом ЕС. Займитесь друг другом, ставьте друг другу ультиматумы, требуйте, развивайтесь, общайтесь на демократических основах", - добавила она.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом". Из страны были высланы 18 российских дипломатов, сообщалось, что полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуш позже опроверг чешским СМИ данные об объявлении в розыск, указав, что соответствующий ордер ранее был выдан Великобританией. По его словам, речь идет о тех самых гражданах, которых Великобритания подозревает в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728398866.html

https://ria.ru/20210401/sanktsii-1603837937.html

москва

чехия

россия

брюссель

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