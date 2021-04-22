https://ria.ru/20210422/berlin-1729556829.html

В Берлине 29 полицейских пострадали во время акций протеста

В Берлине 29 полицейских пострадали во время акций протеста

Почти 30 полицейских пострадали на акциях протеста противников ограничительных мер по коронавирусу, которые прошли накануне в Берлине, правоохранители задержали РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T23:20

2021-04-22T23:20

2021-04-22T23:20

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БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Почти 30 полицейских пострадали на акциях протеста противников ограничительных мер по коронавирусу, которые прошли накануне в Берлине, правоохранители задержали 231 демонстранта, сообщает полиция столицы Германии в четверг.Ранее сообщилась о более 150 задержанных, о пострадавших полицейских не сообщалось.В Берлине накануне прошло два крупных митинга противников ограничительных мер, они были приурочены к слушаниям в бундестаге, который принимал законопроект, ужесточающий правила введения локдаунов. Первая акция проходила утром на Улице 17 июня недалеко от бундестага. Она была принудительно закончена полицией, так как участники не соблюдали меры инфекционной безопасности (ношение масок и соблюдение дистанции). Изначально полиция оценила численность этой акции в 8 тысяч, но по уточненным данным их было до 10 тысяч человек. Во время вытеснения протестующих некоторые из них оказали сопротивление, в том числе бросали бутылки и камни в полицию, она применяла слезоточивый газ и дубинки.Около 16.00 у резиденции президента ФРГ началась вторая акция, куда прибыла часть участников первой. В этот раз их собралось до трех тысяч человек. Эту акцию полиция также закончила досрочно из-за несоблюдения правил инфекционной безопасности. "Проведенные митинги не оказали влияния на заседания кабинета министров и бундестага. Также работа ведомства президента не была нарушена. В целом полиция за весь день операции задержала 231 человека, среди них 173 мужчины и 58 женщин", - сообщает пресс-служба полиции.Всего была заведено 388 расследований по различным правонарушениям. Среди них 100 административных правонарушений из-за несоблюдения мер по борьбе с коронавирусом, а также уголовные нарушения, в том числе оскорбления, телесные повреждения, нарушения общественного порядка в составе группы, нападения с применением силы, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и попытка освобождения задержанных."Во время операции пострадали 29 сотрудников сил правопорядка, один сотрудник полиции был вынужден закончить дежурство досрочно", - добавили в полиции.Законопроект, который стал поводом к митингам, был успешно принят бундестагом, в четверг одобрен Федеральным собранием и подписан президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Он вступит в силу после официальной публикации.

https://ria.ru/20210130/niderlandy-1595161970.html

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германия, берлин (город), в мире