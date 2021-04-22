https://ria.ru/20210422/belgu-1729240210.html

Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего

Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего

Многократно повысить точность измерений параметров частиц в коллайдерах смогли ученые Белгородского государственного национального исследовательского... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T03:00

2021-04-22T03:00

2021-04-22T03:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

белгородский государственный университет

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Многократно повысить точность измерений параметров частиц в коллайдерах смогли ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") совместно с коллегами из Японии. По словам авторов, новый метод сыграет важную роль в работе Международного линейного коллайдера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nuclear Instruments and Methods in Physics Research.На коллайдерах исследуются результаты столкновений пучков заряженных частиц, имеющих скорости, близкие к скорости света (около 300 000 км/с). Данные о столкновениях позволяют исследовать взаимодействия уже известных элементарных частиц и обнаружить неизвестные. Создание новых коллайдеров для сталкивания частиц с огромными энергиями — залог развития фундаментальной физики, объяснили ученые НИУ "БелГУ".Эффективность таких установок во многом зависит от вероятности столкновения отдельных частиц друг с другом, для чего требуется сконцентрировать пучки частиц в как можно более узком пространстве — вплоть до нескольких десятков нанометров.Измерить напрямую пучки столь малых размеров невозможно, однако косвенно их параметры можно определить по расходимости пучка и значению параметра, называемого эмиттансом. Существующие методы измерения эмиттанса, по словам ученых, неэффективны для пучков чрезвычайно малых размеров. Физикам НИУ "БелГУ" удалось найти решение этой проблемы для позитрон-электронных коллайдеров.Предложенный метод основан на регистрации углового распределения дифрагированного переходного излучения пучка электронов в тонких кристаллах. В работе специалистов НИУ "БелГУ" для этого был использован кристалл кремния. При помощи специальных детекторов, как объяснили ученые, регистрируются угловые распределения излучения для двух расстояний между кристаллом и детектором, на основе этих измерений определяются размеры и эмиттанс пучка.В исследовании принимали участие специалисты Японского института синхротронного излучения и центра синхротронного излучения SAGA LS (Япония). Предложенная методика определения размеров пучка уже прошла проверку на линейном ускорителе SAGA-LS.

https://ria.ru/20191113/1560869179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, белгородский государственный университет