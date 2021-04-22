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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210422/belgu-1729240210.html
Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
Многократно повысить точность измерений параметров частиц в коллайдерах смогли ученые Белгородского государственного национального исследовательского... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T03:00
2021-04-22T03:00
наука
университетская наука
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белгородский государственный университет
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Многократно повысить точность измерений параметров частиц в коллайдерах смогли ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") совместно с коллегами из Японии. По словам авторов, новый метод сыграет важную роль в работе Международного линейного коллайдера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nuclear Instruments and Methods in Physics Research.На коллайдерах исследуются результаты столкновений пучков заряженных частиц, имеющих скорости, близкие к скорости света (около 300 000 км/с). Данные о столкновениях позволяют исследовать взаимодействия уже известных элементарных частиц и обнаружить неизвестные. Создание новых коллайдеров для сталкивания частиц с огромными энергиями — залог развития фундаментальной физики, объяснили ученые НИУ "БелГУ".Эффективность таких установок во многом зависит от вероятности столкновения отдельных частиц друг с другом, для чего требуется сконцентрировать пучки частиц в как можно более узком пространстве — вплоть до нескольких десятков нанометров.Измерить напрямую пучки столь малых размеров невозможно, однако косвенно их параметры можно определить по расходимости пучка и значению параметра, называемого эмиттансом. Существующие методы измерения эмиттанса, по словам ученых, неэффективны для пучков чрезвычайно малых размеров. Физикам НИУ "БелГУ" удалось найти решение этой проблемы для позитрон-электронных коллайдеров.Предложенный метод основан на регистрации углового распределения дифрагированного переходного излучения пучка электронов в тонких кристаллах. В работе специалистов НИУ "БелГУ" для этого был использован кристалл кремния. При помощи специальных детекторов, как объяснили ученые, регистрируются угловые распределения излучения для двух расстояний между кристаллом и детектором, на основе этих измерений определяются размеры и эмиттанс пучка.В исследовании принимали участие специалисты Японского института синхротронного излучения и центра синхротронного излучения SAGA LS (Япония). Предложенная методика определения размеров пучка уже прошла проверку на линейном ускорителе SAGA-LS.
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университетская наука, навигатор абитуриента, белгородский государственный университет

Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего

03:00 22.04.2021
 
© Depositphotos / gl0ckАдронный коллайдер
Адронный коллайдер - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Depositphotos / gl0ck
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Многократно повысить точность измерений параметров частиц в коллайдерах смогли ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") совместно с коллегами из Японии. По словам авторов, новый метод сыграет важную роль в работе Международного линейного коллайдера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nuclear Instruments and Methods in Physics Research.
На коллайдерах исследуются результаты столкновений пучков заряженных частиц, имеющих скорости, близкие к скорости света (около 300 000 км/с). Данные о столкновениях позволяют исследовать взаимодействия уже известных элементарных частиц и обнаружить неизвестные. Создание новых коллайдеров для сталкивания частиц с огромными энергиями — залог развития фундаментальной физики, объяснили ученые НИУ "БелГУ".
Эффективность таких установок во многом зависит от вероятности столкновения отдельных частиц друг с другом, для чего требуется сконцентрировать пучки частиц в как можно более узком пространстве — вплоть до нескольких десятков нанометров.
Национальный исследовательский центр Курчатовский институт - РИА Новости, 1920, 13.11.2019
13 ноября 2019, 03:30Наука
Курчатовский институт испытает сверхпроводники для "коллайдера будущего"
Измерить напрямую пучки столь малых размеров невозможно, однако косвенно их параметры можно определить по расходимости пучка и значению параметра, называемого эмиттансом. Существующие методы измерения эмиттанса, по словам ученых, неэффективны для пучков чрезвычайно малых размеров. Физикам НИУ "БелГУ" удалось найти решение этой проблемы для позитрон-электронных коллайдеров.

"Наш метод определения эмиттанса позволяет работать с пучками электронов с энергиями порядка десяти ГэВ, продольный размер которых не превышает несколько микрон. Прежде удавалось измерять только параметры пучков с продольным размером не менее 50-100 микрон. Метод сыграет важную роль при создании Международного линейного коллайдера или альтернативного проекта. Можно считать, одна из принципиальных проблем перспективных коллайдеров решена", — рассказал профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики НИУ "БелГУ" Игорь Внуков.

Предложенный метод основан на регистрации углового распределения дифрагированного переходного излучения пучка электронов в тонких кристаллах. В работе специалистов НИУ "БелГУ" для этого был использован кристалл кремния. При помощи специальных детекторов, как объяснили ученые, регистрируются угловые распределения излучения для двух расстояний между кристаллом и детектором, на основе этих измерений определяются размеры и эмиттанс пучка.
В исследовании принимали участие специалисты Японского института синхротронного излучения и центра синхротронного излучения SAGA LS (Япония). Предложенная методика определения размеров пучка уже прошла проверку на линейном ускорителе SAGA-LS.
 
НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаБелгородский государственный университет
 
 
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