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Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
Многократно повысить точность измерений параметров частиц в коллайдерах смогли ученые Белгородского государственного национального исследовательского... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T03:00
2021-04-22T03:00
2021-04-22T03:00
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
белгородский государственный университет
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Многократно повысить точность измерений параметров частиц в коллайдерах смогли ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") совместно с коллегами из Японии. По словам авторов, новый метод сыграет важную роль в работе Международного линейного коллайдера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nuclear Instruments and Methods in Physics Research.На коллайдерах исследуются результаты столкновений пучков заряженных частиц, имеющих скорости, близкие к скорости света (около 300 000 км/с). Данные о столкновениях позволяют исследовать взаимодействия уже известных элементарных частиц и обнаружить неизвестные. Создание новых коллайдеров для сталкивания частиц с огромными энергиями — залог развития фундаментальной физики, объяснили ученые НИУ "БелГУ".Эффективность таких установок во многом зависит от вероятности столкновения отдельных частиц друг с другом, для чего требуется сконцентрировать пучки частиц в как можно более узком пространстве — вплоть до нескольких десятков нанометров.Измерить напрямую пучки столь малых размеров невозможно, однако косвенно их параметры можно определить по расходимости пучка и значению параметра, называемого эмиттансом. Существующие методы измерения эмиттанса, по словам ученых, неэффективны для пучков чрезвычайно малых размеров. Физикам НИУ "БелГУ" удалось найти решение этой проблемы для позитрон-электронных коллайдеров.Предложенный метод основан на регистрации углового распределения дифрагированного переходного излучения пучка электронов в тонких кристаллах. В работе специалистов НИУ "БелГУ" для этого был использован кристалл кремния. При помощи специальных детекторов, как объяснили ученые, регистрируются угловые распределения излучения для двух расстояний между кристаллом и детектором, на основе этих измерений определяются размеры и эмиттанс пучка.В исследовании принимали участие специалисты Японского института синхротронного излучения и центра синхротронного излучения SAGA LS (Япония). Предложенная методика определения размеров пучка уже прошла проверку на линейном ускорителе SAGA-LS.
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университетская наука, навигатор абитуриента, белгородский государственный университет
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Многократно повысить точность измерений параметров частиц в коллайдерах смогли ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ"
) совместно с коллегами из Японии. По словам авторов, новый метод сыграет важную роль в работе Международного линейного коллайдера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nuclear Instruments and Methods in Physics Research.
На коллайдерах исследуются результаты столкновений пучков заряженных частиц, имеющих скорости, близкие к скорости света (около 300 000 км/с). Данные о столкновениях позволяют исследовать взаимодействия уже известных элементарных частиц и обнаружить неизвестные. Создание новых коллайдеров для сталкивания частиц с огромными энергиями — залог развития фундаментальной физики, объяснили ученые НИУ "БелГУ".
Эффективность таких установок во многом зависит от вероятности столкновения отдельных частиц друг с другом, для чего требуется сконцентрировать пучки частиц в как можно более узком пространстве — вплоть до нескольких десятков нанометров.
Измерить напрямую пучки столь малых размеров невозможно, однако косвенно их параметры можно определить по расходимости пучка и значению параметра, называемого эмиттансом. Существующие методы измерения эмиттанса, по словам ученых, неэффективны для пучков чрезвычайно малых размеров. Физикам НИУ "БелГУ" удалось найти решение этой проблемы для позитрон-электронных коллайдеров.
"Наш метод определения эмиттанса позволяет работать с пучками электронов с энергиями порядка десяти ГэВ, продольный размер которых не превышает несколько микрон. Прежде удавалось измерять только параметры пучков с продольным размером не менее 50-100 микрон. Метод сыграет важную роль при создании Международного линейного коллайдера или альтернативного проекта. Можно считать, одна из принципиальных проблем перспективных коллайдеров решена", — рассказал профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики НИУ "БелГУ" Игорь Внуков.
Предложенный метод основан на регистрации углового распределения дифрагированного переходного излучения пучка электронов в тонких кристаллах. В работе специалистов НИУ "БелГУ" для этого был использован кристалл кремния. При помощи специальных детекторов, как объяснили ученые, регистрируются угловые распределения излучения для двух расстояний между кристаллом и детектором, на основе этих измерений определяются размеры и эмиттанс пучка.
В исследовании принимали участие специалисты Японского института синхротронного излучения и центра синхротронного излучения SAGA LS (Япония). Предложенная методика определения размеров пучка уже прошла проверку на линейном ускорителе SAGA-LS.