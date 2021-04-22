https://ria.ru/20210422/bayden-1729552249.html

Псаки рассказала о досуге Байдена

Псаки рассказала о досуге Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как президент США Джо Байден проводит свободное время. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T22:17

2021-04-22T22:17

2021-04-22T22:17

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как президент США Джо Байден проводит свободное время."Как многие американцы, он любит кино, у него две собаки, которых он любит. Я бы сказала, думаю, он любит проводить время с семьей и теми, кого он любит, чтобы просто передохнуть, как это делает большинство людей по всей стране", - сказала Псаки на брифинге в ответ на вопрос, как Байден проводит свободное время, особенно вечера.По словам представителя Белого дома, все это Байден делает тогда, когда у него, "лидера свободного мира, выдается ограниченное количество свободного времени". Псаки подчеркнула, что "президент очень близок со своей семьей, не только… с (женой) доктором Байден, но и внуками, с которыми он, когда выдается такая возможность, проводит время в выходные", а также со своими детьми.

https://ria.ru/20210421/bayden-1729378110.html

сша

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джо байден, сша, в мире